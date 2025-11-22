Encarcelada la esposa del rapero que lo cortó con una sierra para metales cuando aún estaba vivo antes de poner partes del cuerpo en la lavadora

La esposa de un popular rapero ha sido encarcelada tras ser declarada culpable de matar y desmembrar a su marido.

Marina Kokhal, de 41 años, fue condenada a 12 años y medio de prisión por descuartizar el cadáver de su pareja y meter partes de su cuerpo en una lavadora.

El cantante nacido en Ucrania Andy Cartwright, cuyo nombre real es Alexander Yushko, fue asesinado en 2021 por una supuesta inyección de insulina.

Kokhal rápidamente se convirtió en el principal sospechoso y los detectives la acusaron de “beber la sangre de su marido muerto y tener relaciones sexuales con su cadáver”.

También se alegó que la mujer puso partes de su cuerpo en contenedores y alimentó con sus dedos a ratas.

Más tarde admitió haber desmembrado el cuerpo de Cartwright con un cuchillo y una sierra para metales, y luego haber guardado sus extremidades en su refrigerador o haberlas puesto en un ciclo largo en su lavadora.

Kokhal se desplomó y requirió atención médica en un tribunal ruso cuando se dictó la sentencia.

Los fiscales la acusaron de cometer “el asesinato perfecto” y fue condenada a pesar de que cuatro peritajes distintos no lograron demostrar que ella fuera el asesino.

Sin embargo, una prueba encontró pruebas de que el marido todavía estaba vivo cuando comenzó el desmembramiento.

Comenzó “unos minutos, decenas de minutos antes de la muerte”, según la evaluación.

Kokhal negó haber matado a su marido y afirmó que murió de un drogas sobredosis, insistiendo en que quería ocultar a sus fans la vergüenza de su adicción “ignorante”.

Los investigadores dijeron que no se encontró sangre en el apartamento de la pareja y agregaron que todas las superficies y utensilios habían sido “lavados con vinagre”.

En el momento de su muerte, Cartwright estaba teniendo una aventura secreta con una fan.

Algunas partes del cuerpo estaban ubicadas en su refrigerador, otras en bolsas de basura destinadas a su eliminación, mientras que las yemas de sus dedos fueron alimentadas a ratas en el patio exterior, se alega.

viene como La profesora Elena Tsukanova, de 31 años, fue acusada de asesinato después de que la policía encontrara el torso de Miloslav, de seis años, en el balcón de su apartamento en Moscú, Rusia.

Su descubrimiento se produjo después de que trabajadores sorprendidos del estanque Golyanovsky encontraran la cabeza cortada del niño y lo denunciaran a la policía.

Según los informes, la cabeza estaba metida en una bolsa de plástico y una mochila morada que habían sido arrojadas al agua.

Se entiende que se utilizó una sierra de calar o una sierra para metales para decapitar el cadáver, pero también se incautaron cuchillos del apartamento de Tsukanova.

La madre confesó hoy haber asesinado a su hijo discapacitado y haber arrojado su cabeza desmembrada al estanque, según el diario ruso Investigación Comité.

Tsukanova “se creía una bruja” y se jactaba de tener poderes sobrenaturales.

Dijo que era un “conducto entre mundos” y participó en “experimentos con conciencia”.

Inicialmente, las autoridades creyeron que el niño tenía entre siete y diez años.

El niño fue denunciado como desaparecido por su abuela, quien afirmó que se había ido con su “padrastro”.