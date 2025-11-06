Enfermera que mató a 10 personas con inyecciones letales para “reducir la carga de trabajo” es condenada a cadena perpetua

Una ENFERMERA que asesinó a 10 pacientes e intentó matar a otros 27 para aligerar su carga de trabajo ha sido condenada a cadena perpetua.

El hombre de 44 años trabajaba en un hospital de Würselen, cerca de Aquisgrán, en el oeste de Alemania.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Los fiscales acusaron al individuo anónimo de jugar al “amo de la vida y la muerte” sobre aquellos que estaban bajo su cuidado.

Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, inyectó, en su mayoría a pacientes de edad avanzada, dosis peligrosamente altas de sedantes y analgésicos, incluidos morfina y midazolam.

Este último es un relajante muscular que a veces se utiliza para ejecuciones en los Estados Unidos.

Motivado por el deseo de realizar menos tareas durante sus turnos de noche, la enfermera mostró poca preocupación por el sufrimiento de los demás.

COMER Cinco ‘perfiles de sueño’ que pueden determinar la salud física y mental

El tribunal escuchó que “trabajó sin entusiasmo” y “sin motivación”.

Cuando los pacientes requerían atención más compleja o que requería más tiempo, según se informa, se irritaba y se volvía indiferente.

El tribunal también conoció que el hombre padecía un trastorno de personalidad y “nunca demostró compasión alguna por sus pacientes”.

Durante todo el juicio no mostró ningún remordimiento.

Después de declararlo culpable de múltiples cargos de asesinato e intento de asesinato, los jueces dictaminaron que los crímenes conllevaban una “particular gravedad de culpa”.

Esta designación significa que se le prohibirá solicitar la liberación anticipada después de quince años, una posibilidad que normalmente permite la ley alemana.

Se reserva el derecho de apelar el veredicto.

El enfermero completó sus estudios médicos en 2007 y trabajó para varios empleadores, incluidos hospitales de Colonia.

Posteriormente se unió a las instalaciones de Würselen en 2020.

Su arresto en 2024 se produjo tras una investigación interna y crecientes sospechas sobre el patrón inusual de muertes durante sus turnos.

Los fiscales dijeron que se han realizado exhumaciones para determinar si pueden existir víctimas adicionales.

Podría enfrentarse incluso a otro juicio si surgen más pruebas.

El caso ha generado comparaciones con uno de los crímenes médicos más oscuros de Alemania.

En 2019, Niels Hoegel fue condenado a cadena perpetua por asesinar a 85 pacientes entre 2000 y 2005.

El alemán admitió haber asesinado a pacientes provocándoles ataques cardíacos inducidos por drogas.

Los fiscales dijeron que el hombre de 41 años estaba motivado por el deseo de impresionar a sus colegas al intentar resucitar a los mismos pacientes a los que había atacado.

Los psiquiatras presentes describieron a Hoegel como si sufriera un “trastorno narcisista grave”.

Sigue siendo considerado el asesino en serie más prolífico de la Alemania moderna.

Este inquietante patrón de asesinatos en el sector sanitario no termina ahí.

En julio, otro médico alemán fue juzgado en Berlín, acusado de matar a quince pacientes con inyecciones letales entre 2021 y 2024.

Llamado por los medios Johannes M., este hombre de 40 años trabajaba como especialista en cuidados paliativos.

ESTRICTAMENTE SECRETO El video de una celebridad casada y bailarina profesional que amenaza con detonar Strictly Se acabó la escuela Yo era profesor y ganaba £40.000; ahora dirijo un negocio de £250.000 y trabajo 2 días a la SEMANA.

También es sospechoso de provocar incendios en las casas de sus víctimas en un aparente intento de ocultar los crímenes.

La condena de la enfermera de Würselen se suma a la creciente preocupación en Alemania sobre cómo los profesionales médicos a quienes se les confía la atención pueden explotar esa confianza de manera tan fatal.