Escapé de una repugnante pandilla sexual que conspiraba para vender mi virginidad y mis órganos... sólo para ser sumergido en un infierno aún más oscuro.

ATRAPADO contra el suelo, el terror mortal se extendió por Lurata Lyon cuando su malvado captor traficante de personas instruyó a sus matones: “Dale la vuelta y fóllala, quiero mirar”.

La joven de 17 años gritó mientras cinco hombres le arrancaban la ropa con furia. Apenas podía respirar pero logró gritar seis palabras que la salvarían de tan monstruoso ataque.

Presa del pánico, Lurata, que nunca había besado a un chico ni había tenido ninguna relación romántica, gritó histéricamente: “No hagas esto, soy virgen”.

Fue un momento que hizo que los ojos de su vil captor se iluminaran. Canceló el repugnante ataque y, siniestramente, les dijo a sus compañeros matones que habían “tropezado con un cargamento enorme”.

Este fue solo el comienzo de una terrible experiencia inimaginable que sufrió Lurata, nacida en Serbia y que ahora tiene 40 años, quien valientemente habla de su terrible experiencia para crear conciencia sobre los horrores de la trata de personas.

Ahora ciudadana británica, revela cómo su virginidad fue vendida a un retorcido postor extranjero y, a punta de pistola, se vio obligada a aprender a “complacer a un hombre” viendo cómo violaban a niñas, algunas de las cuales estaban inconscientes.

Lurata, que vive en Londres, también fue amenazada con prostitución forzada y escuchó a sus captores hacer planes para vender sus órganos, antes de que ella lograra escapar milagrosamente en escenas similares a las de una película de Hollywood.

Sin embargo, su terrible experiencia estaba lejos de terminar. Fue arrestada por monstruos “enloquecidos y justicieros”, que la sometieron a abusos sexuales diarios durante seis meses antes de otra escapada audaz.

Habiendo sobrevivido a más de lo que muchos podrían imaginar, Lurata dice que está “feliz, agradecida y afortunada” de estar viva. Sin embargo, los horrores del trauma sufrido en Yugoslavia en los años 90 perduran.

Lurata nos cuenta: “Recuerdo que me arrancaron la ropa. Eran tan crueles y agresivos. Estaba tan asustada. Pensé que todos me iban a violar.

“Algunos de ellos me habían inmovilizado en posición de estrella de mar mientras los otros se preparaban para atacarme. Fue entonces cuando comencé a gritar histéricamente: ‘No hagas esto, soy virgen’.

“Cuando el jefe lo escuchó, lo canceló, pero uno de ellos no se detuvo. Tuvo que agarrarlo físicamente y quitármelo de encima. Todos se habían vuelto locos.

“Él dijo: ‘¿No oyeron a sus muchachos? Ella es virgen. Nos hemos topado con un cargamento enorme’. Fui tan ingenuo que ni siquiera entendí lo que quería decir”.

Comienzo de una pesadilla

La horrenda historia de Lurata comenzó cuando se vio obligada a huir de su ciudad natal, Veliki Trnovac, a la edad de 17 años en medio de la violencia extrema en Yugoslavia durante los años 90, antes de que se dividiera en seis estados separados.

Su padre, un médico local, descubrió que se había enviado a la aldea un escuadrón de limpieza étnica y asesino.

Esa noche, Lurata caminó por las montañas hasta Kosovo antes de tomar varios autobuses para llegar a la capital, Pristina, con la esperanza de encontrar a la Cruz Roja, que creía que podría protegerla.

Agotada, afuera de un pub rompió a llorar y afortunadamente fue encontrada por Brian y Peter, dos soldados estadounidenses de la fuerza internacional de paz de las Naciones Unidas.

A pesar de que era sumamente riesgoso para ellos, le ofrecieron comida, refugio y protección. Pero junto al dúo también estaba un traductor local, que avisó a una banda de tráfico de personas.

Guarida de violadores

El día que secuestraron a Lurata, ya había pasado meses escondida dentro de la casa de los soldados, esperando que le aseguraran un paso seguro para llegar a la Cruz Roja.

“Me estaba volviendo loca”, dice. “Estaba asustada, preocupada y extrañaba a mamá, papá y [fearing] qué les pudo haber pasado”.

Lurata corrió a un quiosco al otro lado de la calle para comprar una revista y distraerse, pero la banda de traficantes la estaba esperando.

A los pocos segundos de salir de la casa, sintió que los hombres estaban detrás. Le pusieron una bolsa en la cabeza y la arrojaron a una furgoneta, que se alejó a toda velocidad.

La llevaron a su guarida, donde el sádico jefe alentó a sus matones a violarla en grupo antes de cancelarlo al darse cuenta de que podía vender su virginidad al mejor postor.

Después de eso, la prepararon, abusaron mentalmente y la obligaron a ver cómo violaban a las mujeres y realizaban actos sexuales con sus captores para “aprender a complacer a un hombre”.

Él dijo: “Si te entregas a mí y te conviertes en mi amante, todo esto desaparecerá”.

Lurata Lyon

Lurata recuerda: “El arma me apuntaban constantemente a la cabeza o me apuntaban. Aunque lloraba histéricamente, todavía me obligaban a observar todo. Era repugnante.

“Hubo un par de ocasiones en las que violaron a mujeres inconscientes. Eran sólo objetos para estos hombres. El dolor de esos recuerdos estará conmigo hasta que muera”.

Lurata cree que sus captores se alegraron de “abusar de mí psicológicamente” y tratar de doblegarla.

“Fue un caso de ‘Vamos a asustarla, vamos a contarle todo’”, dice. “Recuerdo que me dijeron: ‘No te preocupes, te hemos vendido al mejor postor’.

“Y, ‘Ríndete. Nunca vas a sobrevivir a esto. Una vez que haya terminado contigo, te prostituiremos y luego venderemos tus órganos’.

“Les complació mi miedo y, después de investigar las bandas de tráfico de personas, dijeron la verdad, dijeron cada palabra en serio”.

Oferta retorcida

Cuatro semanas después de su secuestro, Lurata fue llevada para ser “enviada fuera” y supo que iba a “desaparecer de la faz de la tierra”.

Sentada en un coche, con una pistola apuntándole a las costillas, se dirigieron hacia la frontera con Albania. A Lurata se le advirtió que si daba la alarma “dispararían a todos”.

Cuando llegaron, la frontera estaba cerrada. Y de vuelta en una de sus casas, el jefe furioso le hizo una oferta repugnante que la evitaría ser víctima de trata.

“Él siempre estaba coqueteando conmigo”, recuerda Lurata. “Luego dijo: ‘Si te entregas a mí y te conviertes en mi amante, todo esto desaparecerá’. Pero en ese momento, tenía miedo pero estaba dispuesto a morir. Ya tuve suficiente y me negué”.

Furioso, declaró que Lurata era “más problemático de lo que vale” y le dijo a uno de su pandilla: “Violala, hazle lo que quieras y luego deshazte de ella”.

Preparándose para morir, le rogó a su captor que “haga esto amablemente” y pidió orar antes de que comenzaran los horrores. Él estuvo de acuerdo y salió de la habitación para ir al baño.

En esos momentos de tranquilidad, pensó en sus padres y de repente una voz en su cabeza le dijo “date la vuelta”. Detrás, sobre una mesa, había una pistola y un manojo de llaves.

Frenéticamente, corrió hacia ellos, abrió la primera puerta de madera, pero luchó por abrir las barras de seguridad de metal antes de precipitarse escaleras abajo.

“Era como una película, no puedo describir lo frenéticamente que corría. Me faltaban escalones. Los bajé volando. Pero cuando llegué al nivel de la calle, pude sentirlo justo detrás de mí”, dijo.

“Bang. Me dio un puñetazo en la cara. Fue tan fuerte que crucé la calle volando. En el suelo, vi una camioneta cerca y comencé a gritar pidiendo ayuda”.

¿Para qué estaba tratando de sobrevivir? Fui enterrado vivo en esta pequeña habitación, sin salida, sin escapatoria.

Lurata Lyon

Dentro estaba un oficial de policía de la ONU, que apenas estaba terminando su turno. Corrió para ayudarla sólo para que el captor de Lurata comenzara a disparar.

Durante los disparos que siguieron, ella se arrastró hacia el coche de policía, donde estaba protegida detrás de una puerta. En unos momentos, los vehículos de la ONU los rodearon.

Después de un interrogatorio policial, no tenía adónde ir. Los salvadores anteriores, Peter y Brian, la recogieron pero no pudieron dejarla quedarse, por lo que volvió sobre la ruta montañosa a casa.

Lurata recuerda: “Cuando mi madre me vio, lloró y gritó: ‘No deberías haber vuelto’. Le entró el pánico porque las cosas habían empeorado mucho”.

Infierno de mazmorra

Poco después, “vigilantes enloquecidos” que se hacían pasar por soldados del ejército nacional la arrestaron. Durante los interrogatorios en un edificio abandonado en las montañas, fue brutalmente golpeada.

Ella explica: “No creyeron mi historia y estaban tan frustrados que me golpearon. Perdí dientes, me dislocaron la mandíbula y me arrancaron la oreja por el poder de sus golpes”.

La marcaron cuando se negó a confesar crímenes que no había cometido y el dolor fue tan insoportable que se desmayó.

“Me desperté con los ojos cerrados e hinchados”, dice Lurata. “Estaba sangrando, confundido y desorientado. Pensé que me habían enterrado vivo”.

Durante los siguientes seis meses dentro de esa mazmorra, Lurata fue abusada sexualmente a diario, a veces varias veces al día. Decidió dejar de comer con la esperanza de morir más rápido.

“No quería seguir viviendo a causa del abuso”, dice. “¿Para qué estaba tratando de sobrevivir? Me enterraron vivo en esta pequeña habitación, sin salida, sin escapatoria”.

escapar por fin

Pero Lurata escaparía. Su padre localizó a sus captores y sobornó a los guardias para que le permitieran “regresar a casa sólo 24 horas para despedirse”. En realidad, tenía otro plan.

“A mi papá no le importaba lo que le pasara a él o a mi mamá”, dice Lurata. “Sabía que probablemente los ejecutarían por ayudarme, pero aceptó ese riesgo para salvarme”.

Esa noche se escondió dentro de un camión y la sacaron clandestinamente del país. Al cabo de unas semanas llegó al Reino Unido, donde solicitó asilo político. Se convirtió en ciudadana británica en 2005, y sus padres también sobrevivieron.

Lurata, quien más tarde escribió sus memorias Unbroken: Surviving Human Trafficking, dice que está “siempre agradecida” con el pueblo británico.

Está muy orgullosa de “encontrar una manera de seguir siendo amable” a pesar de sus experiencias, y señala: “El trauma y la crueldad pueden convertir a las personas en monstruos”.

Y añade: “Mi trauma siempre existirá, es algo que nunca podrás olvidar, pero estoy feliz, agradecida y afortunada de haber sobrevivido y estoy orgullosa de todo lo que he logrado”.

El libro de Lurata Unbroken: Surviving Human Trafficking está disponible para comprar en línea. También dirige Apex Retreats, que ofrece entrenamiento físico, curación holística y meditación en Marbella.