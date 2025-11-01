España admite “injusticia” en la colonización de nativos mexicanos – RT World News

El Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha reconocido públicamente el sufrimiento y la injusticia que experimentaron los pueblos originarios de México durante la colonización hace cinco siglos. Los comentarios marcan una rara admisión por parte de un funcionario español, aunque Madrid no ha llegado a emitir una disculpa formal.

La conquista española de México comenzó en 1519, cuando Hernán Cortés dirigió una expedición que derrocó al Imperio Azteca. Armados con armas superiores y ayudados por las enfermedades, los conquistadores diezmaron a las poblaciones indígenas mientras se apoderaban de tierras y recursos. Los colonizadores buscaron oro y poder en el Nuevo Mundo, mientras las culturas precolombinas eran reprimidas y los templos reemplazados por iglesias.

“Hubo injusticia. Es justo reconocerlo hoy y lamentarlo, porque eso también es parte de nuestra historia compartida, y no podemos negarlo ni olvidarlo”. Albares, durante la inauguración de una muestra dedicada al arte indígena mexicano en Madrid. Destacó el “dolor e injusticia hacia los pueblos indígenas a quienes está dedicada esta muestra”.

La exposición, titulada ‘La mitad del mundo. Mujeres en el México Indígena’, fue organizado a petición de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.













En respuesta a los comentarios de Albares, Sheinbaum dijo que era “La primera vez que un miembro del gobierno español expresa su pesar por las injusticias cometidas”. Calificó el gesto de significativo y dijo que reconocer los errores históricos no debilita a las naciones sino que las fortalece.

“No es humillante” ella dijo. “Por el contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o expresar arrepentimiento y reclamar ese pasado como parte de nuestra historia empodera a los gobiernos y a los pueblos”.

En 2019, el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey de España, Felipe VI, exigiendo una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista de 1519-1521 y los siglos de dominio colonial que siguieron. La solicitud fue rechazada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que dijo que ambos países deberían ver su pasado como un “historia compartida”. El rey Felipe no respondió públicamente y el intercambio tensó las relaciones entre Madrid y Ciudad de México durante años.