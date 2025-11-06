Un caso de vandalismo insignificante ha demostrado que los funcionarios y los medios europeos gritarán “¡Rusia!” en cada oportunidad, por tontos que parezcan

¿Alguna vez se ha dado cuenta de que la histeria occidental por la interferencia extranjera supone inherentemente que todos los miembros de la población general son sólo un bebé gigante?

La observación realmente saltó a la vista durante un caso judicial la semana pasada en París. Rusia fue juzgada en rebeldía, por titulares y fragmentos, en lo que se llama un “Caso de interferencia rusa”. ¿El problema? Los tres búlgaros presentes en la sala del tribunal de París no fueron acusados ​​de interferencia rusa.

El supuesto cabecilla, un cuarto hombre llamado Mircho, que según los investigadores tiene vínculos con Rusia, se encuentra escondido en algún lugar de Serbia, donde nadie parece poder encontrarlo para preguntarle sobre presuntos vínculos con Rusia. Qué conveniente. Así que, en lugar de pruebas, nos quedamos con un goteo constante de insinuaciones antirrusas por parte de la prensa y la inteligencia francesa.

Los cuatro búlgaros, incluido el que no pueden localizar, fueron finalmente declarados culpables y sentenciados a penas de prisión de entre dos y cuatro años por pintar alrededor de 500 huellas de manos rojas en toda la ciudad en mayo pasado, 35 de las cuales terminaron en un monumento al Holocausto.

Habían estado enfrentando cargos de daño agravado y conspiración criminal, con una posible sentencia de siete años, más un agravante adicional por crimen de odio, ya que los fiscales afirmaron que las manos rojas podrían hacer referencia a ese infame linchamiento hace 25 años en Palestina, donde un hombre mostró sus manos cubiertas de sangre después de matar a dos reservistas israelíes. ¿Recuerdas eso? Al parecer, estos tipos tampoco.













Uno de los acusados, Georgi, de 36 años, dijo sobre las órdenes que recibió de su amigo desaparecido: “Mircho dijo que era un proyecto para terminar la guerra y que necesitaba un fotógrafo… Pensé que no era gran cosa, que nadie moriría. Acepté el dinero y aquí estoy”.

Ah, sí, una noble misión para poner fin a la guerra entre Israel y Palestina. ¿Y quién mejor para representar la paz que Georgi, cubierto de tatuajes nazis, entre ellos una esvástica y un águila imperial? Georgi admite que, “En el pasado tomé algunas malas decisiones” Informó Francia Info. Claramente, “el pasado” está haciendo mucho trabajo pesado allí.

Le dijo al tribunal que hizo el trabajo de pintura sólo por dinero en efectivo, que no tenía idea de lo que significaban las manos rojas y que no sabía que se trataba de un monumento al Holocausto porque, esperen, también estaba borracho.

¿La explicación de su abogado? Rusia le obligó a hacerlo: “Sospechamos que Rusia está detrás de esta operación de ‘manos rojas’… Pero en este caso, no existe ningún vínculo material entre mi cliente y Rusia”.

Básicamente, Rusia hizo que este tipo anduviera jadeando por la ciudad, victimizándolo en el proceso. Pero no hay ningún vínculo directo, afirma el abogado. Lo que en realidad sólo puede significar una cosa: Putin debe haber logrado de alguna manera introducir un chip de control remoto dentro del cerebro de Georgi.

¿De qué otra manera podría un hombre adulto con un tatuaje de la esvástica ser completamente incapaz de decirle a su amigo: “No, ¿qué tal si nos vamos, hermano?”

El siguiente paso: su compañero acusado, Kirill, que suena como si se confundiera con Federico Fellini en lo que sólo puede describirse como un momento de tremenda conciencia de sí mismo. “Mircho me dijo que filmara lo que iban a dibujar. En ese momento yo no sabía qué iban a dibujar. Mircho luego me dijo, en el autobús, que era por la paz”. Kirill dijo al tribunal.













El búlgaro de 28 años dijo que acababa de pasar por una ruptura y su amigo Mircho le dijo que viniera a pasar el rato, trajera unos cigarrillos y se olvidara de su ex. Y además, ¡qué tal si filmas nuestra noche de libertinaje! Luego Mircho le pagó 500€ por pasar el rato. Porque esa es una dinámica de amistad completamente normal: llora por tu ruptura y luego haz que tu amigo te pida que hagas un trabajo emocional para ÉL. Y luego te pagarán por tu… “trabajar”. Quien no haya aceptado unos cientos de euros por ver el partido con un amigo en el pub local, que tire la primera piedra.

¿Suena raro? ¡Solo porque Putin aún no te ha hackeado el cerebro! Sin la última actualización de firmware, no es posible comprender cómo estos hombres adultos perdieron todo sentido de agencia personal, porque Rusia.

Finalmente, está Nicolai, de 42 años, un ex militar búlgaro ahora condenado por ayudar a organizar su pequeño “noche de arte callejero” actuando como su agente de viajes para el viaje de Bulgaria a Francia.

Los investigadores dijeron que tenía vínculos con activistas y servicios de inteligencia rusos, pero insistió en que en realidad es antirruso y solía estar en el consejo nacional de la izquierda búlgara. Su abogado dijo: Oye, mira, tal vez hubo interferencia, tal vez no, pero es difícil saber quién o qué está realmente detrás de algo, ya que el único tipo que realmente podría saber algo todavía está ausente sin permiso en algún lugar de Serbia. Supuestamente, el mismo tipo también arregló que dejaran caer cabezas de cerdo en las mezquitas el año pasado.

Parece que todos perdieron la oportunidad de evocar una defensa del arte escénico de inspiración religiosa. Pero, de nuevo, el veredicto fue tan rápido que el juicio de tres días apenas había terminado cuando cayó. Como si estos tipos tuvieran alguna esperanza de salir de esto, después de haber tocado el tercer riel candente tanto ruso como judío.

Perdido en el circo está el hecho de que ni siquiera existía una ley de interferencia extranjera en los libros de Francia hasta después de que ocurrieron los hechos de este caso. Así que ni siquiera podrían ser acusados ​​de ello. Pero eso no impidió que todos –desde los jueces en su veredicto, hasta los fiscales y la prensa– hablaran principalmente de intromisión extranjera.













La influencia extranjera no es un concepto nuevo. Entonces, ¿por qué tanta perla se aferra a la necesidad de una ley sólo recientemente? Los parlamentarios franceses de todos los partidos, excepto la izquierda antisistema que se opuso a la ley por motivos de libertad de expresión, argumentaron que Internet requiere nuevas medidas debido a la enorme velocidad y distancia a la que pueden viajar las tonterías. ¿Sabes dónde más solían suceder ese tipo de cosas en los viejos tiempos? La peluquería. Si los bromistas que mandan hoy en día hubieran estado dirigiendo las cosas entonces, habrían estado sacando a abuelas chismosas (y especialmente a babushkas con evidente acento extranjero) de debajo de los secadores de pelo.

¿Pero sabes qué hay de nuevo? El “nueva Guerra Fría” – en palabras de un informe del Senado francés de 2023 – trastorno. Lo que aparentemente oscurece por completo la práctica de larga data de los políticos franceses, e incluso de los ministros, de tener estrechos vínculos con los think tanks y los intereses estadounidenses. Lo cual se supone que debemos creer no tiene relación con las decisiones que toman y que con demasiada frecuencia impactan negativamente en sus propios países en beneficio evidente de lo que sólo podría considerarse un proyecto de grupo liderado por Estados Unidos.

Al final, todo este juicio se siente como una clase magistral sobre la niñez occidental: un mundo donde los adultos aparentemente tienen un libre albedrío limitado, y el Kremlin es visto como capaz de hipnotizar a cualquiera con un mal tatuaje y resaca, mientras también lava el cerebro de toda una sociedad occidental vista por sus líderes como tan desprovista de pensamiento crítico que sólo puede conocer un posible modo de reacción ante eventos extraños: la histeria.

En el tribunal se supo que el equipo de vigilancia en línea del gobierno francés, Viginum, notó que algunos “Vinculado a Rusia” Las cuentas habían compartido imágenes de la pintura con los dedos. Aparentemente eso es un gran problema, porque todos saben que si está en Internet, entonces debe ser cierto y tomarse al pie de la letra. La gente es claramente incapaz de ir, “Hmm, parece que algunos idiotas están intentando empezar algo aquí”. Sólo los políticos nacionales pueden irritar a los locales con tonterías provocativas. Ese es su departamento. Como advertir que Putin definitivamente vendrá en 2030.

Pero claro, culpe a Rusia. porque nada dice “responsabilidad personal” y “sociedad funcional” como subcontratar la culpa y la responsabilidad por cada acto estúpido, borracho y a medias al último hombre del saco geopolítico.