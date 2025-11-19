Estaba viviendo el sueño de Dubai cuando los policías invadieron mi casa y me dejaron pudrirme en la cárcel con violadores de cabras... todo sobre un mensaje de texto inocente.

Apretado en una celda sórdida con la “inmundicia del siguiente nivel” que puebla las cárceles infernales de Dubai, el chef británico Luke Tully estaba convencido de que prevalecería el sentido común.

Pero, sorprendentemente, lo dejaron pudrirse junto a violadores, pedófilos e incluso maltratadores de animales durante casi dos años después de que un solo mensaje de texto inocente hizo que los policías derribaran su puerta y lo sometieran a un torrente de abuso violento y “tortura mental”.

Luke, de 47 años, padre de cuatro hijos, pasó 19 meses en dos prisiones de los Emiratos Árabes Unidos tras ser acusado injustamente de posesión de cocaína.

El restaurador, que ahora está escribiendo un libro sobre su terrible experiencia y cómo le convirtió en una persona más fuerte, se mudó del norte de Londres a Dubai en 2018 para abrir dos ahumaderos con sus socios comerciales.

Su salario básico era de £8,000 al mes libre de impuestos y disfrutaba de un estilo de vida lujoso viviendo en un elegante departamento nuevo hasta que todo se vino abajo cuando fue arrestado en 2020.

Su único error, insiste, fue hacerse amigo de un hombre que regentaba mesas VIP en el prestigioso club nocturno Oak de la ciudad.

Luke explica: “Traía grupos de personas a mi restaurante y nos ayudábamos unos a otros. Éramos amigos. Lo consideraba un amigo.

“Una noche lo pillaron con dos gramos de cocaína. La policía volvió a su casa y encontró otros cuatro gramos de cocaína y unos 10.000 dirhams.

“Lo amenazaron a él y a su novia, revisaron su directorio telefónico y encontraron un mensaje mío en noviembre sobre la reserva de una mesa para 10 personas en mi restaurante.

“Pensaron que se trataba de un código para drogas, así que vinieron a mi casa (yo estaba a punto de ir a ver al Arsenal jugar contra el Newcastle), arrancaron la puerta de una patada y entraron corriendo”.

Luke continúa: “Eran unos 12 y no iban uniformados –parecían Al-Qaeda–, así que pensé que estaban a punto de ser secuestrados.

“Dijeron: ‘¿Dónde están las drogas?’ Cuando les dije que no sabía de qué estaban hablando, empezaron a golpearme y a amenazarme con tirarme del balcón.

“Me esposaron y empezaron a darme puñetazos en el estómago. Luego mojaron unas sandalias y empezaron a golpearme en la cabeza con ellas.

“Un agente de policía me golpeaba la cabeza con un trozo de hierro y amenazaba con romperme el cráneo.

“Quería que firmara una declaración en árabe y me decía que nunca volvería a ver a mi hijo. Me tocaba la espalda y me decía: ‘El juez es mi amigo, le diré que te dé cadena perpetua’.

“Estuvieron en mi casa cuatro o cinco horas y luego me metieron en uno de sus Land Cruiser y me llevaron a la comisaría”.

‘Inmundicia del siguiente nivel’

Luke dio negativo en las pruebas de drogas y la policía no encontró ninguna sustancia ilegal en su casa.

Sin embargo, eso estaba lejos de ser el final de su terrible experiencia.

Dice: “Me encarcelaron durante un año sin juicio y fue una tortura mental. Dijeron que me acusaban de suministrar una droga de clase A, aunque no había ninguna prueba.

“La prisión de Dubai era un infierno, estaba superpoblada y era repugnante.

“Había unas 200 personas allí cuando debería haber 130 y solo teníamos 10 baños y duchas entre nosotros.

“Las personas con las que me golpearon eran inmundicias del siguiente nivel: violadores y pedófilos de países del Tercer Mundo.

Eran unos 12 y no iban uniformados (parecían Al Qaeda), así que pensé que me iban a secuestrar.

Lucas Tully

“Un prisionero fue sorprendido irrumpiendo en un granero y teniendo relaciones sexuales con una cabra.

“La policía lo metió en prisión, pero cuando el dueño de la cabra lo perdonó, lo liberaron”.

Después de tres semanas, llevaron a Luke a una habitación lateral para tener su primera conversación con la embajada británica.

Él dice: “Estaba detrás de una pantalla con un auricular puesto y un tipo llamado Abdul entra y dice: ‘Sólo para decirte, si te declaran culpable puedes recibir la pena de muerte o cadena perpetua’.

“Me quité el auricular y salí de la habitación. Eso era lo último que necesitaba escuchar”.

Afortunadamente, el caso contra Luke colapsó después de 19 meses mientras estaba detenido en una segunda cárcel en la vecina Abu Dhabi y finalmente fue liberado y deportado de regreso a Gran Bretaña.

Dice: “No me arrepiento de haber ido a Dubái porque aprendí mucho sobre mí mismo y encontré una fortaleza que no sabía que tenía. Pero las personas que viajan allí deben ser conscientes de los peligros”.

Escena de drogas ‘masiva’

En los últimos años, la afluencia de delincuentes y celebridades ha provocado que las drogas de clase A, como la cocaína, se vuelvan comunes en Dubai.

Luke dice que el problema ahora es tan grave que expatriados y turistas completamente inocentes corren el riesgo de quedar atrapados en la tendencia, ya que simplemente estar en la misma habitación que alguien drogado puede resultar en una sentencia de cárcel.

Pero los traficantes están haciendo una fortuna vendiendo la coca a hasta £300 el gramo, aproximadamente seis veces el valor en las calles del Reino Unido.

Luke dice: “Es enorme allí y cada vez más personas toman drogas; parece empeorar todo el tiempo.

Un prisionero fue sorprendido irrumpiendo en un granero y teniendo relaciones sexuales con una cabra.

Lucas Tully

“Hay mucha cocaína, que es la droga de gama alta, pero en la gama baja hay una gran escena de metanfetamina y heroína.

“Hay que recordar que Dubái es el centro criminal del mundo, ha tomado el relevo de Marbella en España.

“Los delincuentes que huyen van ahora a Dubái y algunos de ellos están protegidos, porque allí el dinero habla. Las celebridades que pasan sus vacaciones allí están bien atendidas y pueden conseguir lo que quieran.

“Pero una persona común y corriente puede ser encerrada durante años por dar positivo en cannabis o por poseer un par de pastillas de analgésico de tramadol. Es un desastre, pero así son las cosas”.

Y añade: “Dubai está diseñado para aceptar tu dinero. Hay clubes de playa y discotecas por todas partes y no hay mucho que hacer aparte de salir, beber y divertirse.

“La cocaína se vende entre 1.000 y 1.500 dirhams –es decir, entre £200 y £300 el gramo–, por lo que incluso un traficante de bajo nivel puede ganar mucho dinero y por eso les resulta tan difícil resistirse.

“Todo el mundo conoce los riesgos de consumir drogas, pero no les importa o piensan que no los van a pillar.

“Sin embargo, simplemente al estar cerca de personas que toman drogas, puedes dejarte atrapar, incluso si no llevas nada encima y el resultado de la prueba es negativo. He visto que sucede, eso es lo que me pasó a mí.

“No estaba involucrado en drogas de ninguna manera, simplemente vivía una buena vida. Salí a abrir restaurantes y terminé en la cárcel durante 19 meses.

“Mi mensaje a cualquiera que le ofrezcan drogas en Dubai es: no las acepten ni se acerquen a ellas; así de simple”.