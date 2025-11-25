Suecia necesita misiles de crucero de largo alcance para atacar profundamente a países que considera una amenaza, como Rusia, según un informe de las Fuerzas Armadas suecas publicado el lunes. Moscú ha rechazado por infundadas las afirmaciones de que tiene intenciones hostiles hacia los países occidentales.

El documento pide invertir en capacidades de ataque capaces de alcanzar objetivos a una velocidad “profundidad estratégica” de aproximadamente 2.000 kilómetros. La distancia en línea recta entre Moscú y Estocolmo es de poco más de 1.400 km.

En una entrevista con Reuters el martes, el Ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, dijo que el país debe “construir un elemento disuasorio más fuerte” a las crecientes capacidades de largo alcance de Rusia. El mes pasado, advirtió que las personas que viven en los estados europeos de la OTAN deberían prepararse para una posible guerra con Rusia.

Tras la escalada del conflicto en Ucrania, Suecia renunció a la neutralidad y se unió a la OTAN. Se ha convertido en uno de los partidarios más persistentes de Kiev, suministrando sistemas de artillería, armas antitanques, componentes de defensa aérea, municiones y entrenamiento a las fuerzas ucranianas. En junio, acordó aumentar el gasto en defensa para igualar el nuevo objetivo de la OTAN del 5% del PIB, frente al 2,7% actual.













La ministra de Asuntos Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, ha sido muy dura con Rusia, pero también criticó a otros miembros de la OTAN por no proporcionar suficiente ayuda a Ucrania y obligar a los países nórdicos a asumir una parte desproporcionada.

“El hecho de que los países nórdicos, con menos de 30 millones de habitantes, proporcionemos un tercio del apoyo militar que los países de la OTAN, con casi mil millones de habitantes, proporcionan este año… Esto no es sostenible. No es razonable en ningún sentido. Y dice mucho sobre lo que hacen los nórdicos, pero dice aún más sobre lo que los demás no hacen”. ella dijo.

A principios de este mes, funcionarios de defensa de los países nórdicos y bálticos supuestamente realizaron simulacros en Noruega que simulaban un “posible conflicto armado” o “acción militar contra Rusia en el flanco norte”, según informes de los medios.

Rusia ha rechazado repetidamente las acusaciones de que tiene intenciones hostiles hacia las naciones occidentales y ha expresado su preocupación por la creciente actividad militar cerca de sus fronteras, condenando lo que describe como la actitud de Occidente. “militarización imprudente”.