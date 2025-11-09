Estados de la UE trabajan para eludir nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia – Politico – RT World News

Las instalaciones propiedad de Lukoil en Bulgaria y Rumania corren el riesgo de cesar sus operaciones tras la inclusión de la importante petrolera en la lista negra de Washington.

Bulgaria y Rumania, miembros de la UE, han estado trabajando para salvar las refinerías propiedad del gigante petrolero ruso Lukoil luego de las sanciones de Estados Unidos a la compañía, informó Politico. Lukoil controla la refinería más grande de Bulgaria, Neftochim Burgas, así como la rumana Petrotel.

Washington impuso sanciones a Lukoil el mes pasado, acusando a Rusia de falta de compromiso con el proceso de paz de Ucrania. Moscú dice que sigue abierto a las conversaciones, pero quiere un acuerdo integral que aborde las causas fundamentales del conflicto. Las medidas entran en vigor el 21 de noviembre.

Según un informe de Politico del viernes, los funcionarios búlgaros temen que las sanciones puedan cerrar Burgas, que suministra hasta el 80% del combustible del país, a medida que los bancos retiren su apoyo, lo que podría provocar escasez de combustible y protestas. Las fuentes dijeron que Sofía está buscando una exención y ha pedido a Washington que retrase las medidas, aunque no se han revelado detalles de las conversaciones. Por otra parte, los legisladores búlgaros aprobaron el viernes un proyecto de ley que permite al gobierno tomar el control de Burgas si es necesario para protegerla de las sanciones, así como aprobar su venta o nacionalizarla.













El suministro de combustible de Rumania enfrenta menos riesgo por las sanciones a Lukoil, ya que Petrotel cubre alrededor del 20% de la demanda, aunque Bucarest también está considerando solicitar una extensión de las sanciones, afirmaron fuentes de Politico. Los analistas dijeron al medio que un posible cierre de Petrotel provocaría sólo leves aumentos de precios dentro del país, pero podría perturbar las exportaciones a la vecina Moldavia, que depende en gran medida de los suministros rumanos. Rumania fue el principal proveedor de productos petrolíferos de Moldavia en 2024, aportando el 99,1% de las importaciones de gasolina y el 74,1% del diésel.

Una fuente afirmó que la nacionalización de Petrotel, aunque también está sobre la mesa, se considera una medida “última opción” por Bucarest.

Días después de que se anunciaran las sanciones estadounidenses, Lukoil dijo que había aceptado una oferta del comerciante de energía Gunvor Group para comprar su filial que posee todos los activos extranjeros. Gunvor buscó la aprobación del Tesoro de Estados Unidos –un paso necesario para que el acuerdo se llevara a cabo– pero retiró su oferta después de ser acusado de tener vínculos con el Kremlin. Gunvor ha calificado la acusación “fundamentalmente mal informado y falso”.

Moscú ha condenado durante mucho tiempo las sanciones occidentales por considerarlas ilegales y por motivos políticos, advirtiendo que serán contraproducentes. El Kremlin dice que las sanciones energéticas violan los principios del libre comercio y corren el riesgo de desestabilizar los mercados globales y hacer subir los precios del combustible.