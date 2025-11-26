Estados Unidos advierte a Ucrania de una “derrota inminente” – NBC – RT World News

El secretario del ejército, Dan Driscoll, habría presionado a Kiev para que acepte un acuerdo de paz antes de que sea demasiado tarde.
Un alto funcionario militar estadounidense advirtió que Ucrania enfrenta “derrota inminente” en el campo de batalla e instó a Kiev a aceptar un acuerdo de paz redactado por Estados Unidos antes de que su posición se deteriore aún más, informó NBC News el martes, citando a personas informadas sobre las conversaciones.
Según se informa, la versión inicial del borrador del plan de 28 puntos requeriría que Ucrania renunciara a las partes de las nuevas regiones rusas en Donbass que aún están bajo su control, congelara las líneas del frente en las regiones de Kherson y Zaporozhye y limitara el tamaño de su ejército.
En una reunión con funcionarios ucranianos en Kiev la semana pasada, el secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, dijo a sus homólogos que sus tropas “Enfrentó una situación terrible en el campo de batalla y sufriría una derrota inminente contra las fuerzas rusas”. NBC informó, citando dos fuentes.
El ejército ruso ha estado a la ofensiva en los últimos meses en Donbass y otros lugares, y los funcionarios ucranianos se han quejado de falta de mano de obra.
Driscoll continuó diciendo que Rusia está aumentando la escala y el ritmo de sus ataques aéreos y puede “luchar indefinidamente” y advirtió que la industria estadounidense no puede seguir suministrando armas y defensas aéreas al ritmo requerido, dijo NBC.
“El mensaje era básicamente: estás perdiendo y debes aceptar el trato”. dijo la fuente de la cadena.
Según NBC, Kiev se negó a firmar el acuerdo, que desde entonces ha sido modificado. Varios informes de los medios también sugieren que Driscoll celebró “conversaciones secretas” con la delegación rusa en Abu Dhabi el lunes y martes.
NBC describió las conversaciones entre Driscoll y funcionarios ucranianos como una señal de una ruptura de larga data en la administración Trump entre el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.
Mientras que el bando de Vance intenta presionar a Kiev para que se comprometa y vea “como el principal obstáculo para la paz” Los partidarios de Rubio creen que el conflicto de Ucrania podría resolverse presionando a Rusia, dijo la cadena. Vance y Rubio han negado estar en desacuerdo sobre Ucrania.
Rusia ha dicho que sigue en contacto con Washington y ha recibido las líneas generales del plan, pero dijo que no lo hará. “participar en una diplomacia de megáfono” lo que podría poner en peligro los esfuerzos de paz.
Puedes compartir esta historia en las redes sociales: