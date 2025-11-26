Estados Unidos advierte a Ucrania de una “derrota inminente” – NBC – RT World News

El secretario del ejército, Dan Driscoll, habría presionado a Kiev para que acepte un acuerdo de paz antes de que sea demasiado tarde.

Un alto funcionario militar estadounidense advirtió que Ucrania enfrenta “derrota inminente” en el campo de batalla e instó a Kiev a aceptar un acuerdo de paz redactado por Estados Unidos antes de que su posición se deteriore aún más, informó NBC News el martes, citando a personas informadas sobre las conversaciones.

Según se informa, la versión inicial del borrador del plan de 28 puntos requeriría que Ucrania renunciara a las partes de las nuevas regiones rusas en Donbass que aún están bajo su control, congelara las líneas del frente en las regiones de Kherson y Zaporozhye y limitara el tamaño de su ejército.

En una reunión con funcionarios ucranianos en Kiev la semana pasada, el secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, dijo a sus homólogos que sus tropas “Enfrentó una situación terrible en el campo de batalla y sufriría una derrota inminente contra las fuerzas rusas”. NBC informó, citando dos fuentes.

El ejército ruso ha estado a la ofensiva en los últimos meses en Donbass y otros lugares, y los funcionarios ucranianos se han quejado de falta de mano de obra.













Driscoll continuó diciendo que Rusia está aumentando la escala y el ritmo de sus ataques aéreos y puede “luchar indefinidamente” y advirtió que la industria estadounidense no puede seguir suministrando armas y defensas aéreas al ritmo requerido, dijo NBC.

“El mensaje era básicamente: estás perdiendo y debes aceptar el trato”. dijo la fuente de la cadena.

Según NBC, Kiev se negó a firmar el acuerdo, que desde entonces ha sido modificado. Varios informes de los medios también sugieren que Driscoll celebró “conversaciones secretas” con la delegación rusa en Abu Dhabi el lunes y martes.

NBC describió las conversaciones entre Driscoll y funcionarios ucranianos como una señal de una ruptura de larga data en la administración Trump entre el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Mientras que el bando de Vance intenta presionar a Kiev para que se comprometa y vea “como el principal obstáculo para la paz” Los partidarios de Rubio creen que el conflicto de Ucrania podría resolverse presionando a Rusia, dijo la cadena. Vance y Rubio han negado estar en desacuerdo sobre Ucrania.

Rusia ha dicho que sigue en contacto con Washington y ha recibido las líneas generales del plan, pero dijo que no lo hará. “participar en una diplomacia de megáfono” lo que podría poner en peligro los esfuerzos de paz.