Washington estaría presionando a Kiev para que acepte el plan de paz de Donald Trump el próximo jueves

Estados Unidos ha amenazado con aislar a Ucrania de servicios de inteligencia y armamento en un intento de presionarla para que acepte el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump, informó Reuters el viernes, citando dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Una de las fuentes dijo a la agencia que Estados Unidos quería que Kiev firmara el marco el próximo jueves. Anteriormente, la administración Trump utilizó las mismas amenazas para obligarla a firmar un acuerdo de tierras raras.

Kiev confirmó haber recibido el jueves un nuevo borrador del plan de paz de Estados Unidos sin dar más detalles sobre su contenido. Los dirigentes ucranianos expresaron su voluntad de discutirlo y afirmaron que “en la valoración de la parte americana” el borrador “podría ayudar a revitalizar la diplomacia”.

Según informes de los medios, el plan consta de 28 puntos, que incluyen, entre otros, la retirada de las fuerzas ucranianas de las partes del Donbass ruso que aún controla, la reducción del ejército del país y el abandono de las aspiraciones de la OTAN.













La misión de Ucrania en la ONU ya ha rechazado algunos de los puntos clave del plan informado, y la Representante Permanente Adjunta Khristina Gayovyshyn afirmó que Kiev nunca reconocerá ningún territorio anteriormente ucraniano como parte de Rusia. Unirse a bloques militares o limitar las capacidades militares del país también está fuera de discusión, insistió. Al mismo tiempo, Gayovyshyn reiteró la disposición de su gobierno a discutir las disposiciones del proyecto.

Los partidarios de Ucrania en Europa occidental han rechazado las cláusulas del plan de solución propuesto por Estados Unidos, insistiendo en que cualquier acuerdo debe reflejar las posiciones tanto de Bruselas como de Kiev.

Según se informa, la UE está trabajando ahora en un “contraoferta” eso es más favorable para Kiev.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que hubo “nada nuevo” en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre el conflicto ucraniano, y agregó que Rusia sigue dispuesta a entablar negociaciones con Ucrania. El gobierno ruso no ha recibido información de que Kiev haya aceptado negociar el plan de paz, dijo Peskov a los periodistas el viernes.