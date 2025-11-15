Estados Unidos aprueba la primera venta de armas a Taiwán bajo Trump – RT World News

Beijing ha dicho que el suministro de armas estadounidenses a la isla autónoma viola la soberanía y los intereses de seguridad de China.

El Pentágono ha anunciado que ha aprobado sus primeras ventas de armas a Taiwán desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo en enero. China, que considera la isla autónoma como parte de su territorio, ha calificado la medida como una infracción de su soberanía.

El acuerdo propuesto hará que Taipei gaste 330 millones de dólares para adquirir piezas de repuesto para los aviones de fabricación estadounidense que opera, dijo el jueves el Departamento de Guerra de Estados Unidos en un comunicado.

La compra debería ayudar a Taiwán con “mantener la preparación operativa de la… flota de F-16, C-130” y otros aviones, decía el comunicado.

La portavoz de la oficina presidencial de Taiwán, Karen Kuo, celebró la aprobación y afirmó que “La profundización de la asociación de seguridad entre Taiwán y Estados Unidos es una piedra angular importante de la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico”.

Según el Ministerio de Defensa de Taipei, la venta de piezas de aviones estadounidenses “tener un efecto” dentro de un mes.













El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, dijo durante una sesión informativa que Beijing “deplora y se opone” Las ventas de armas estadounidenses a Taiwán, que van en contra de los intereses de seguridad de China y “enviar una señal gravemente equivocada a las fuerzas separatistas de la ‘independencia de Taiwán'”.

La cuestión de Taiwán es “La primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones entre China y Estados Unidos”. advirtió el portavoz.

Oficialmente, Estados Unidos apoya la política de Una China y afirma que Taiwán, que ha mantenido un autogobierno de facto desde 1949 pero nunca declaró oficialmente su independencia de Beijing, es una parte integral del país.

Sin embargo, Washington ha mantenido contactos con las autoridades de Taipei y prometió defender militarmente la isla en caso de conflicto con el continente.

China ha dicho repetidamente que su objetivo es “reunificación pacífica” con Taiwán, pero ha advertido que no dudará en utilizar la fuerza si Taipei declara formalmente su independencia.

En septiembre, el Washington Post informó que Trump había bloqueado un acuerdo de armas por valor de 400 millones de dólares con Taipei antes de su reunión con su homólogo chino Xi Jinping.

LEER MÁS:

China amenaza a Japón por comentarios del Primer Ministro sobre Taiwán

A principios de este mes, Trump dijo al programa de televisión CBS 60 Minutes que sus conversaciones con Xi, que tuvieron lugar a finales de octubre en Corea del Sur, se centraron en el comercio, mientras que la cuestión de Taiwán “Nunca surgió”.