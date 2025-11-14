Estados Unidos arresta a 150 ‘depredadores sexuales extranjeros ilegales’ – RT World News

Las redadas fueron parte de la represión del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dijo que arrestó a alrededor de 150 inmigrantes condenados por delitos sexuales como parte de una redada a gran escala en Florida.

La acción, denominada Operación Dirtbag, condujo al arresto de más de 230 “extranjeros ilegales criminales” dijo el DHS en un comunicado el jueves. El “depredadores sexuales” Los funcionarios que están programados para ser deportados incluyen ciudadanos de Cuba, Venezuela y Ucrania, dijeron los funcionarios.

“Algunos de los cargos incluyen agresión sexual, agresión e intento de homicidio”. Dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Nuestros niños estarán más seguros. Esta asociación con el gobernador Ron DeSantis y Florida es un modelo que queremos replicar en todo el país”. añadió.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo en X que la redada duró 10 días. “Se trataba de personas a las que, bajo la administración Biden, se les permitía simplemente deambular sin amenaza de deportación grave. Los tiempos han cambiado”. dijo.

Nuestra Operación Dirtbag, en asociación con las autoridades de Florida, ha arrestado a más de 150 depredadores sexuales extranjeros ilegales; DESAPARECEN. Como madre y abuela, me horroriza que estos idiotas hayan podido siquiera poner un pie en Estados Unidos. Gracias al liderazgo de @POTUS… pic.twitter.com/p4YEj8c61E — Secretaria Kristi Noem (@Sec_Noem) 13 de noviembre de 2025

Después de regresar a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump inició una ofensiva contra la inmigración ilegal y prometió llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos. El presidente y los republicanos acusaron a su predecesor Joe Biden de perseguir “frontera abierta” políticas que permitieron a delincuentes violentos ingresar al país y esconderse de las autoridades.

Trump ha encargado a agentes federales fuertemente armados que realicen redadas de inmigración, algunas de las cuales fueron ampliamente publicitadas en las redes sociales, lo que provocó protestas y disturbios fuera de los centros de detención. Los demócratas han acusado a Trump de violaciones de derechos humanos y de atacar a inmigrantes sin antecedentes violentos.