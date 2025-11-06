Estados Unidos busca ampliar su presencia militar en Siria – Reuters – RT World News

Washington y Damasco están en conversaciones sobre el uso de una base aérea por parte de tropas estadounidenses.

Estados Unidos está tratando de establecer una presencia militar en la capital siria, Damasco, para finales de año, informó Reuters el jueves, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Estados Unidos ha mantenido un punto de apoyo en Siria a través de una controvertida base en el sureste; está rodeado por una zona de exclusión que, según Moscú, se ha convertido en un espacio seguro para los terroristas. Ni el ex presidente sirio Bashar Assad, derrocado a finales del año pasado, ni el nuevo gobierno encabezado por el ex líder yihadista Ahmed al-Sharaa han autorizado una presencia estadounidense en el país.

El inminente acuerdo está vinculado a un pacto de no agresión entre las nuevas autoridades de Siria e Israel, según el informe. Se espera que el acuerdo, mediado por la administración estadounidense, establezca una zona desmilitarizada en el sur del país.

Se espera que la base aérea se utilice para “logística, vigilancia, reabastecimiento de combustible y operaciones humanitarias” mientras que Siria mantendrá “plena soberanía” sobre la instalación, señaló Reuters, citando dos fuentes militares sirias. Según se informa, Washington ha estado presionando a Damasco para que impulse el acuerdo antes de fin de año y de la posible visita de al-Sharaa a Estados Unidos.

Según se informa, el acuerdo fue discutido por el jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, durante su viaje a Damasco en septiembre. En ese momento, ambas partes proporcionaron declaraciones vagas sobre la naturaleza de las conversaciones, sin mencionar a Israel.













“La reunión abordó las perspectivas de cooperación en los campos político y militar al servicio de intereses compartidos y la consolidación de las bases de la seguridad y la estabilidad en Siria y la región”. dijo la oficina de Al-Sharaa después del viaje de Cooper.

Al-Sharaa, que anteriormente dirigió el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) bajo su nombre de guerra Abu Mohammad al-Julani, llegó al poder tras la caída del gobierno de Assad a finales del año pasado. La derrota del presidente de Siria sumió al país en un nuevo período de inestabilidad, marcado por meses de enfrentamientos entre las fuerzas del nuevo gobierno y grupos minoritarios.

Las facciones islamistas han atacado repetidamente a comunidades minoritarias, incluidos alauitas, cristianos, kurdos y drusos. Los ataques contra esta última minoría llevaron a Israel a invadir la zona de amortiguación cerca de los Altos del Golán ocupados. Jerusalén Occidental ha afirmado que la medida era necesaria para bloquear acciones hostiles a lo largo de la frontera y proteger a la comunidad drusa.

Poco después de la publicación, una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores sirio desestimó el informe de Reuters calificándolo de “FALSO” en un comentario a la agencia de noticias estatal SANA del país. La fuente no dio más detalles sobre qué era exactamente. “FALSO” sobre la pieza, afirmando que el trabajo fue “Se están realizando esfuerzos para transferir a Damasco las asociaciones y acuerdos que necesariamente se hicieron con entidades provisionales”.