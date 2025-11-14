Estados Unidos designa a los grupos europeos Antifa como terroristas – RT World News

El Departamento de Estado dijo que la medida es parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para acabar con la violencia política.

Washington ha designado a cuatro organizaciones europeas Antifa como grupos terroristas, anunció el jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos. La medida se enmarca como parte del esfuerzo del presidente estadounidense Donald Trump para abordar la creciente violencia política.

En septiembre, la administración Trump había calificado al capítulo estadounidense del autodenominado movimiento antifascista como una organización terrorista nacional tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El Departamento de Estado ha especificado que las organizaciones que recibirán la etiqueta de Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) incluyen Antifa Ost en Alemania, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional en Italia y dos grupos con sede en Grecia, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria.

Los cuatro también serán designados Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) la próxima semana. Las dos etiquetas congelarán efectivamente todos los activos de los grupos, prohibirán los tratos financieros con ellos, prohibirán a sus miembros ingresar a los EE.UU. y convertirán en un delito grave apoyarlos.













En una hoja informativa adjunta, el departamento señaló que Antifa Ost había llevado a cabo múltiples ataques contra personas en Alemania entre 2018 y 2023 y también había sido vinculado con ataques en Budapest en febrero de 2023. Hungría también declaró al grupo organización terrorista en septiembre.

El Departamento de Estado señaló que las otras tres organizaciones europeas también se han atribuido responsabilidad por ataques con artefactos explosivos improvisados ​​y amenazas contra instituciones políticas, económicas y gubernamentales en Italia y Grecia.

En su designación de septiembre de Antifa como organización terrorista, Trump describió la red como una “empresa militarista y anarquista” que busca derrocar al gobierno estadounidense. Su directiva instruyó a las agencias federales a utilizar todas las autoridades legales disponibles para investigar, interrumpir y desmantelar cualquier operación ilegal que involucre a Antifa o quienes actúen en su nombre, incluido el procesamiento de personas o entidades que brinden apoyo material.

Antifa, abreviatura de antifascista, se refiere a una red poco afiliada de activistas de izquierda conocidos por organizar contraprotestas, a menudo enmascarados o vestidos de negro. El movimiento ganó atención nacional durante los disturbios de George Floyd de 2020 y se ha relacionado con enfrentamientos violentos con policías, periodistas y manifestantes de derecha.