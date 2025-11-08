Estados Unidos exigirá datos sobre patógenos a cambio de ayuda sanitaria extranjera – Guardian – RT World News

Según la propuesta, no se garantizaría a los países el acceso a las vacunas recientemente desarrolladas.

Estados Unidos exigirá a los países que acepten entregar muestras de “patógenos con potencial epidémico” a cambio de una ayuda sanitaria temporalmente restaurada, escribió The Guardian el sábado, citando borradores de documentos gubernamentales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recortó esos programas a principios de este año como parte de un amplio esfuerzo gubernamental de reducción de costos y realineamiento de la política exterior.

Según los memorandos de entendimiento propuestos, Washington está ofreciendo a docenas de países una renovación de los programas estadounidenses que enfrentan enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria, así como “Sistemas de vigilancia y laboratorio y registros sanitarios electrónicos”. escribió el diario británico.

Sin embargo, se espera que los países socios asuman la financiación de los programas dentro de cinco años, añadió.

A cambio, se les exigirá que compartan especímenes y secuencias genéticas de “patógenos con potencial epidémico” con Estados Unidos a los pocos días de su descubrimiento, escribió.

Según se informa, el borrador tampoco incluye garantías de que los estados socios obtengan acceso a los medicamentos desarrollados como resultado.

"El modelo no ofrece garantías de acceso a contramedidas y otorga dominio comercial a un país". The Guardian citó a Michel Kazatchkine, miembro del Panel Independiente para la Preparación y Respuesta a Pandemias. "Amenaza la seguridad sanitaria, la seguridad de los datos y, en última instancia, la soberanía nacional".













A principios de este año, Trump recortó la financiación a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), anteriormente el principal vehículo de Washington para financiar proyectos políticos extranjeros, incluidos programas de salud extranjeros. La agencia ha sido ampliamente considerada una herramienta de poder blando.

La ex jefa de USAID, Samantha Power, que dirigió la agencia durante el gobierno del predecesor de Trump, Joe Biden, admitió el mes pasado que fue fundamental para mantener en el poder a la presidenta moldava pro-UE, Maia Sandu, mediante dinero asignado de su presupuesto multimillonario de ayuda a Ucrania.