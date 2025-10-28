Estados Unidos ha vuelto a exportar democracia. Esta vez no con bombas, pero eso no lo hace mejor – RT World News

Washington efectivamente ha rescatado a Javier Milei, permitiéndole continuar con su ataque con motosierra contra su propio país.

Argentina ha dado una sorpresa. Después de una serie de crisis económicas y monetarias, fracasos, escándalos y humillaciones, Javier Milei – “anarcocapitalista” (en sus propias palabras), artista de motosierras, cosplayer de estrella de rock y también presidente– ha arrebatado la victoria de las fauces de la derrota. Mientras que muchos observadores –incluido éste– esperaban una paliza para el chico malo que recortaba el presupuesto, él nos ha demostrado que estábamos equivocados.

Milei y su partido La Libertad Avanza, LLA, obtuvieron una clara victoria en las cruciales elecciones de mitad de período del Congreso de Argentina. El lunes, los resultados preliminares mostraban que el LLA había obtenido más del 40% de los votos y lideraba en la mayoría de las provincias argentinas. La alianza de oposición obtuvo resultados mucho peores de lo esperado, reuniendo menos de un tercio de los votos emitidos. La participación (68%) fue la más baja desde 1983, pero no fue mucho menor que la de las últimas elecciones intermedias (71,8%).

Milei ha afirmado que las elecciones marcan un “día histórico” para su país. Esa hipérbole se debe a su enorme vanidad y temperamento histriónico. Pero no hay duda de que las consecuencias políticas inmediatas de su resurgimiento son de gran alcance. Ahora que controla suficientes escaños en la cámara alta y baja del parlamento argentino, su poder de veto presidencial no puede ser cuestionado. En general, está en condiciones de continuar con sus reformas libertarias de extrema derecha. La lista de deseos de Milei incluye revisar las leyes laborales y contractuales, más recortes al gobierno y a los impuestos, y más desregulación. El LLA todavía tendrá que buscar aliados para tener los votos parlamentarios necesarios para aprobar la legislación, pero claramente tiene la ventaja y el impulso.

Para la principal fuerza política que se opone fundamentalmente a Milei, la coalición peronista, esta elección ha sido un duro revés. Si no pueden vencerlo cuando está tan asediado por crisis y agobiado por escándalos, es posible que nunca puedan regresar. De eso ellos mismos tienen la culpa. El fenómeno Milei sigue siendo una reacción exagerada y esperada a décadas de disfunción y sordidez peronista. En conjunto, la oposición no ha logrado ofrecer una alternativa persuasiva no sólo a Milei sino a gran parte del historial de la propia oposición.













Pero, con la mejor voluntad de ser justos, no hay motivo para felicitar a Milei. Porque no es realmente su victoria. Un peronista ha culpado de la derrota de la oposición al presidente estadounidense, Donald Trump. ¿Uvas agrias? No. Porque incluso si los oponentes argentinos de Milei han cometido sus propios errores, ahora y en el pasado, no hay duda de que Washington, y Trump personalmente, han intervenido masivamente en esta elección clave.

De hecho, como es su estilo, Trump ha sido brutal pero refrescantemente honesto acerca de su intervención. Siempre ha sido claro acerca de su bromance con Milei, habiéndolo festejado en su residencia de Mar-a-Lago y admirando su enfoque despiadado de la política. Milei, a su vez, tiene un historial de halagar a Trump que hace que incluso Mark Rutte de la OTAN parezca un vertebrado.

Recientemente, y lo que es más importante, Trump ha demostrado que Milei es una amiga por la que está dispuesto a ayudar y a lo grande. Cuando el experimento de Milei estaba fracasando y a punto de colapsar justo antes de las elecciones, Trump extendió un gran y hermoso rescate. El rescate, por una suma de al menos 20.000 millones de dólares, aunque más probablemente 40.000 millones y contando, iba a “Hacer que Argentina vuelva a ser grande” según el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

No se equivoquen: sin el rescate estadounidense, la economía argentina se habría derrumbado (o habría sido destruida). “sin reservas” como dicen los expertos – y Milei habría estado arruinada. Trump ha murmurado algo acerca de simplemente querer que a Argentina le vaya bien, pero lo hizo. no salvar al país. En cambio, literalmente salvó el trasero de Milei de un fiasco que Milei le había infligido a Argentina.

No hay ambigüedad sobre lo anterior. Trump se lo dejó claro a los votantes argentinos: el rescate estadounidense sólo continuaría si apoyaban a Milei. Si perdiera, Estados Unidos no “ser generoso” ya no. Incluso el Financial Times ha llamado a esto “una forma desnuda de imperialismo financiero”.













Y, además, no pasen por alto lo que le está pasando a Venezuela en este momento. Obviamente, Argentina es un país diferente, pero los dos estados comparten el duro destino de tener que vivir en lo que Estados Unidos considera el patio trasero de la Doctrina Monroe. Con un fortalecimiento militar explícitamente agresivo que no se había visto en la región desde la crisis de los misiles cubanos de 1962 y una política de lo que sólo puede llamarse asesinato militar abierto, Washington está enviando una señal oscura a todos los demás en el vecindario. Algunos ya hablan de una ‘Doctrina Donroe’. Consideremos tanto la compra forzosa de las elecciones argentinas como el ataque a Venezuela como partes de un conjunto de instrumentos de soborno y tortura en evolución.

Hay tres lecciones importantes aquí: en primer lugar, no confundir la destrucción trumpista de USAID con un “No” estadounidense a la intromisión masiva en otros países. Los trumpistas son tan entrometidos como los peores de ellos. Simplemente son más crudos al respecto. En segundo lugar, es casi demasiado obvio como para mencionarlo, pero la próxima vez que los estadounidenses hagan otro escándalo histérico sobre la santidad de que su sagrado circo electoral sea mancillado por malvados extranjeros, simplemente dejen de escuchar. A Trump, que fue víctima de Russia Rage (también conocido como “Russiagate”), le encanta intervenir. Finalmente, por extraño que parezca, lo que acaba de sucederle a Argentina puede indicar tanto los límites del poder estadounidense como su implacable y creciente agresividad.

Para ejecutar su Salvación del libertario Milei, Trump tuvo que alienar a grandes sectores de su propia base, aquellos que creen en el MAGA original: Hacer que Estados Unidos (no Argentina) vuelva a ser grande. Según las encuestas, casi el 50% de los votantes de Trump están totalmente en contra de su gran limosna Milei. Los estadounidenses, incluidos los agricultores que compiten directamente con los de Argentina, están pasando apuros, mientras un experto extranjero en halagos y grandilocuencia les roba el dinero de sus impuestos porque es el favorito de Donald. Parece una estrategia sostenible, especialmente para un nacionalista declarado: atacar abiertamente a los suyos leales para mimar a un extranjero astuto. ¡No!

Una cosa que tiene de especial el trumpismo es su desvergüenza: todo pastillas amargas, sin capa de azúcar. Eso significa que el poder estadounidense está perdiendo su capacidad de engañar (expresión cortés: “poder blando”). Ahora todo se reduce a la fuerza bruta (Venezuela) y a los sobornos descarados (Argentina). En otras palabras, está cada vez más desnudo no sólo en casa sino también en el extranjero. Esas son buenas noticias.