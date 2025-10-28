Estados Unidos intentó reclutar al piloto de Maduro en un complot de secuestro – AP — RT World News

La operación fallida fue parte de los esfuerzos de Washington para derrocar al líder venezolano.

Un agente federal estadounidense intentó en secreto reclutar al piloto personal del presidente venezolano Nicolás Maduro como parte de un complot para capturar al líder y entregarlo bajo custodia estadounidense por cargos de tráfico de drogas, informó Associated Press.

Citando a tres funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, así como a uno de los oponentes de Maduro, el medio afirmó que el agente de Seguridad Nacional Edwin López se reunió con el piloto de Maduro, el general Bitner Villegas, en la República Dominicana en 2024. López supuestamente le ofreció dinero y protección al piloto a cambio de desviar el avión de Maduro a un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran arrestarlo. El piloto no se comprometió, pero continuó intercambiando mensajes con el agente durante más de un año, incluso después de que López se retirara en julio de 2025.

López supuestamente citó un anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos que duplicaba la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, instando a Villegas a “Sé el héroe de Venezuela”. El piloto finalmente se negó y llamó a López un “cobarde” y cortando el contacto.

Las revelaciones se producen mientras Estados Unidos aumenta la presión militar y de inteligencia sobre Caracas. El presidente Donald Trump ha autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela y ha desplegado buques de guerra, aviones y miles de tropas en el Caribe para lo que Washington llama una campaña antidrogas. En los últimos meses, los ataques estadounidenses a embarcaciones cerca de Venezuela y Colombia habrían matado a decenas de personas.













Trump ha dicho que las acciones apuntan a los narcotraficantes, mientras que funcionarios estadounidenses han acusado al gobierno de Maduro de llevar a cabo una “narcoestado”.

El presidente venezolano ha negado las acusaciones, calificándolas de pretexto para un cambio de régimen. También describió la admisión por parte de Trump de actividad encubierta de la CIA dentro de Venezuela como sin precedentes y “desesperado.” Maduro ha puesto al ejército de su nación en alerta máxima y ha declarado que Venezuela mantiene un gran arsenal de sistemas de defensa aérea Igla-S de la era soviética.

Moscú, un aliado cercano de Caracas, ha condenado la campaña estadounidense. A principios de este mes, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, acusó a Washington de planear un golpe de estado en Venezuela bajo el pretexto de una operación antidrogas, calificándola de “una flagrante violación del derecho internacional y de los derechos humanos”.