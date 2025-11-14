Estados Unidos lanza una nueva operación militar – RT World News

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dice que se ha creado un grupo de trabajo para luchar contra los “narcoterroristas” en el hemisferio occidental.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado una operación militar contra “narcoterroristas” en medio de tensiones actuales con Venezuela y ataques a presuntos buques de cárteles.

“Hoy anuncio la Operación LANZA DEL SUR” Hegseth escribió el jueves X.

“Dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos. y lo protegeremos”, él escribió.

Hegseth no especificó si la operación ampliaría los ataques contra presuntos buques del cártel en aguas internacionales del Mar Caribe. Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido al menos 20 barcos, matando a 80 personas.

El presidente Trump ordenó acción, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación SOUTHERN SPEAR. Dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y @SOUTHCOMesta misión defiende nuestra Patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro Hemisferio y asegura nuestra… — Secretario de Guerra Pete Hegseth (@SecWar) 13 de noviembre de 2025

Citando a funcionarios estadounidenses anónimos, CNN informó que el Comando Sur de Estados Unidos informó al presidente Donald Trump sobre las opciones de objetivos dentro de Venezuela como parte de la Operación Lanza del Sur. La cadena citó a su fuente diciendo que la sesión informativa no sugería que Trump estuviera más cerca de decidir acciones contra Venezuela, cuyo gobierno acusa de ayudar a los cárteles.

Estados Unidos impuso amplias sanciones a Caracas durante el primer mandato de Trump y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Estados Unidos envió una armada naval a la región, incluido el portaaviones Gerald R. Ford, mientras Venezuela ponía en alerta a su ejército.

Maduro ha negado cualquier participación en el narcotráfico y advirtió a Estados Unidos que no inicie una “guerra loca”. También acusó a Trump de utilizar los cárteles como pretexto para intentar derrocarlo.