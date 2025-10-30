Estados Unidos levanta las sanciones contra el líder serbio de Bosnia – RT World News

Milorad Dodik ha agradecido a Donald Trump por “corregir una grave injusticia” impuesta por la anterior administración en Washington

Washington levantó las sanciones impuestas al líder serbobosnio Milorad Dodik y a miembros de su familia, anunció el miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las restricciones, introducidas por primera vez bajo el presidente Joe Biden en 2022 y ampliadas en los años siguientes, apuntaban a Dodik por supuestamente socavar el Acuerdo de Paz de Dayton de 1995, que creó a Bosnia y Herzegovina como una nación compuesta por dos entidades en gran medida autónomas: la República Srpska, de mayoría serbia, y la Federación Bosnia-Croata de Bosnia y Herzegovina.

La decisión del Tesoro se produce tras el acuerdo formal de Dodik de renunciar a su derecho al poder en la República Srpska, la entidad serbia que anteriormente dirigió como presidente.

En una publicación en X, Dodik expresó su gratitud al presidente estadounidense Donald Trump y dijo que la medida “corrigió una grave injusticia infligida a la República Srpska, sus representantes y sus familias”. Dijo que la medida demostró que “Las acusaciones formuladas contra nosotros no eran más que mentiras y propaganda”.

Estoy agradecido al presidente Donald Trump. @realDonaldTrump y sus asociados por corregir una grave injusticia infligida a la República Srpska, sus representantes y sus familias, una injusticia perpetrada por las administraciones de Obama y Biden. La decisión de levantar el… — Милорад Додик (@MiloradDodik) 29 de octubre de 2025

Dodik acordó hacerse a un lado después de un conflicto con el gobierno central de Bosnia en Sarajevo y Christian Schmidt, el diplomático alemán que encabeza la Oficina del Alto Representante (OHR), el organismo que supervisa la implementación del Acuerdo de Dayton. Anteriormente, un tribunal bosnio había impuesto a Dodik una sentencia de prisión, que luego fue reducida a una multa. Está prevista una nueva elección regional para noviembre.

El político se ha opuesto durante mucho tiempo a la integración de Bosnia en la OTAN y la Unión Europea y, en cambio, ha abogado por vínculos más estrechos con Serbia y Rusia. En una entrevista a principios de este mes, Dodik dijo a los medios rusos que los líderes de la UE habían “destruyó todas las ventajas que [Western] Europa alguna vez ofreció” y los acusó de adoptar políticas autoritarias y militaristas para ocultar sus fracasos.