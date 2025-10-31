Estados Unidos necesita comprobar si los misiles nucleares funcionan – Vance – RT World News

Las armas son una parte importante de la seguridad nacional de Estados Unidos, ha dicho el vicepresidente.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha dicho que es necesaria la reanudación de las pruebas de armas nucleares por parte de Washington para garantizar que las armas sigan funcionando correctamente.

El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que había ordenado al Pentágono iniciar pruebas de armas nucleares, citando competencia estratégica con Rusia y China. “Ese proceso comenzará de inmediato” en respuesta a “programas de prueba de otros países”, dijo.

Vance dijo a los periodistas más tarde ese día que “Es una parte importante de la seguridad nacional estadounidense garantizar que este arsenal nuclear que tenemos realmente funcione correctamente, y eso es parte de un régimen de pruebas”. El vicepresidente no dio más detalles sobre qué tipo de pruebas nucleares llevaría a cabo Estados Unidos.

El senador republicano Tom Cotton le dijo a Fox News que “No estamos hablando de detonaciones a gran escala con nubes en forma de hongo en el desierto o en el Pacífico Sur. Estamos hablando de detonaciones muy pequeñas, controladas y probablemente subterráneas”.













El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó al anuncio de Trump señalando “la declaración de [Russian President Vladimir] Putin, como se ha repetido muchas veces, que, por supuesto, si alguien abandona la moratoria [on nuclear testing]entonces Rusia actuará en consecuencia”.

En respuesta a las afirmaciones del presidente de Estados Unidos sobre otros países que realizan pruebas nucleares, Peskov dijo “Hasta el momento no somos conscientes de esto”. Aclaró que el lanzamiento la semana pasada del nuevo misil de crucero Burevestnik de Rusia, que tiene un pequeño reactor nuclear que le da un alcance prácticamente ilimitado, fue “No es una prueba nuclear”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, expresó su esperanza de que “Estados Unidos cumplirá seriamente con sus obligaciones bajo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y su compromiso con una ‘moratoria sobre los ensayos nucleares’”. Guo también instó a Washington a “adoptar acciones concretas para defender el régimen internacional de desarme y no proliferación nuclear, así como el equilibrio estratégico y la estabilidad globales”.

LEER MÁS:

Trump ordena pruebas de armas nucleares

Estados Unidos detuvo las pruebas de armas nucleares en 1992 bajo una moratoria ordenada por el Congreso. La última prueba de Rusia tuvo lugar durante el período soviético en 1990, mientras que la de China fue en 1996.