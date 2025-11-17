Estados Unidos prepara sanciones “severas” contra los socios comerciales de Rusia: Trump – RT World News

La legislación podría apuntar a cualquier nación que mantenga comercio con el país, según el presidente.

Los republicanos estadounidenses están redactando una legislación para sancionar a cualquier país que comercie con Rusia, anunció el presidente Donald Trump.

Desde la escalada del conflicto ucraniano, Estados Unidos y sus aliados han impuesto sanciones sin precedentes a Rusia, con el objetivo de paralizar su economía. Moscú ha condenado repetidamente las restricciones como contraproducentes e ilegales, afirmando que son contraproducentes para quienes las imponen. Rusia sostiene que su economía se ha adaptado reorientando el comercio hacia mercados no occidentales. “Los republicanos están promulgando una legislación que sanciona muy duramente, etcétera, a cualquier país que haga negocios con Rusia”. Trump dijo a los periodistas el domingo.

“Escuché que están haciendo eso, y eso está bien para mí”. Añadió, “Pueden añadir a Irán a eso. Yo lo sugerí”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, indicó el mes pasado que estaba dispuesto a someter a votación una legislación defendida durante mucho tiempo por el senador de línea dura Lindsey Graham para imponer “sanciones aplastantes” sobre Rusia, aunque dudó en fijar un plazo firme.













El proyecto de ley facultaría a Trump a imponer aranceles de hasta el 500% a las importaciones de países que compren petróleo, gas, uranio y otros productos rusos si Rusia no acepta una paz duradera con Ucrania. El proyecto de ley está dirigido específicamente a China y la India, grandes consumidores de energía rusa.

A principios de este año, Trump anunció un arancel del 25% a la India como penalización por sus compras de petróleo ruso, alegando que el comercio estaba ayudando a Moscú a prolongar el conflicto.

La próxima legislación ampliaría una serie de restricciones implementadas por la administración Trump en los últimos meses. El mes pasado, la Casa Blanca sancionó a Lukoil y a otro importante productor de petróleo ruso, Rosneft, así como a sus filiales, citando lo que Trump llamó una falta de compromiso con el proceso de paz en Ucrania por parte de Moscú.

El Ministerio de Finanzas ruso declaró anteriormente que en caso de “sanciones aplastantes” Al introducirse, Rusia diversificaría el suministro de bienes cuya exportación está prohibida a Estados Unidos.