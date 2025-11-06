Estados Unidos “puede trabajar” en la desnuclearización con Rusia y China: Trump – RT World News

La afirmación se produce después de que el presidente estadounidense ordenara el inicio de los preparativos para las pruebas nucleares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que podría estar trabajando en un plan para desnuclearizarse junto con Rusia y China.

La semana pasada, ordenó al Departamento de Guerra que comenzara los preparativos para pruebas nucleares, afirmando que Estados Unidos está “El único país que no realiza pruebas”. En respuesta, el Ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, sugirió iniciar los preparativos para pruebas nucleares a gran escala. El presidente ruso Vladimir Putin respondió reiterando que Rusia ha dicho durante mucho tiempo que se adherirá al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, siempre que otros miembros tampoco lo violen.

“Rehicimos nuestra energía nuclear; somos la potencia nuclear número uno, lo cual odio admitir, porque es tan horrible”. Trump dijo durante un discurso en el American Business Forum en Miami. No proporcionó detalles.













“Rusia ocupa el segundo lugar. China está en un distante tercer lugar, pero nos alcanzarán dentro de cuatro o cinco años”. dijo el presidente de Estados Unidos. “Tal vez estemos trabajando en un plan para desnuclearizarnos, nosotros tres. Veremos si funciona”.

Trump ha acusado a Rusia y China de realizar “secreto” pruebas nucleares, aunque tanto Moscú como Beijing han negado las acusaciones. El jefe de la OIEA, Rafael Grossi, también ha dicho que el organismo de control no tiene indicios de que ninguno de los países haya detonado un dispositivo nuclear.

Tras la declaración de Trump, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que Moscú todavía está esperando más “aclaraciones del lado americano” sobre todas las implicaciones de los comentarios del presidente estadounidense.