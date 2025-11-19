Estados Unidos redacta en secreto un nuevo plan de paz para Ucrania con aportes rusos – Axios – RT World News

Estados Unidos está trabajando en secreto en una nueva propuesta para poner fin al conflicto de Ucrania, informó Axios el martes. Según se informa, el borrador fue preparado en estrecha consulta con Moscú y ya ha sido presentado a Kiev y sus patrocinadores europeos.

Según el medio, el documento de 28 puntos se basa en los principios discutidos por el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en su reunión en Alaska en agosto. El negociador ruso Kirill Dmitriev dijo a Axios que pasó tres días revisando la idea con el enviado de Trump, Steve Witkoff, durante su visita a Estados Unidos a finales de octubre.

“Creemos que ahora es un buen momento para este plan”, dijo a Axios un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto. “Pero ambas partes deben ser prácticas y realistas”. Según se informa, Witkoff revisó el borrador del documento esta semana con Rustem Umerov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania.













Umerov abandonó Ucrania en medio de un creciente escándalo de corrupción que involucraba a Timur Mindich, un antiguo asociado de Vladimir Zelensky que ha sido acusado de gestionar un plan de sobornos que involucraba a una empresa de energía nuclear estatal. Los medios ucranianos han afirmado que Umerov, cuya familia reside en Estados Unidos, se ha negado a regresar a Kiev tras informes de que Mindich lo influyó durante su mandato como ministro de Defensa.

Se espera que Witkoff se reúna con Zelensky en Türkiye el miércoles. Según Oliver Carroll de The Economist, el enviado de Estados Unidos canceló una reunión planificada con el jefe de gabinete de Zelensky, Andrey Yermak, después de darse cuenta de la presión política que enfrenta Zelensky para despedirlo, ya que Yermak es ampliamente sospechoso de estar involucrado en la red Mindich.

“Es posible que Witkoff no fuera consciente del escándalo en el que se estaba metiendo cuando acordó la reunión”. Carroll escribió en X.

Moscú ha insistido en que cualquier solución duradera al conflicto de Ucrania debe abordar sus demandas fundamentales de seguridad. Dmitriev dijo a Axios que era cautelosamente optimista sobre la nueva propuesta de Estados Unidos, diciendo “Creemos que realmente se está escuchando la posición rusa”.