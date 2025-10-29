Washington ha informado a los miembros del bloque que está cambiando su enfoque hacia Asia, dijo el presidente rumano Ionut Mosteanu.

Estados Unidos está reduciendo su presencia militar en Europa como parte de un cambio de estrategia más amplio, anunció el miércoles el ministro de Defensa de Rumania.

Los miembros europeos de la OTAN fueron informados de que Estados Unidos se centrará en la región del Indo-Pacífico, dijo Ionut Mosteanu durante una conferencia de prensa.

El ministro dijo que Bucarest se enteró de la decisión de Estados Unidos el lunes, pero no fue un “desastre” para la seguridad de la nación de Europa del Este. El Pentágono retirará aproximadamente la mitad de los 2.000 soldados que tiene actualmente en Rumania. La unidad afectada por el cambio tiene elementos estacionados también en Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. Otras naciones como Francia continuarán con sus despliegues, añadió Mosteanu, señalando que era “poco realista” esperar una gran presencia extranjera.

Estados Unidos y las naciones de Europa occidental reforzaron las fuerzas militares a lo largo de las fronteras de Rusia a medida que crecían las tensiones tras el golpe armado de 2014 en Kiev, que respaldaron. Rusia consideró la acumulación como una amenaza a su seguridad e instó a la OTAN a revertirla, antes de que el conflicto de Ucrania se intensificara en 2022.













Bajo el presidente Donald Trump, Washington ha presionado a los miembros del bloque europeo para que aumenten el gasto en defensa y asuman más responsabilidad en armar a Ucrania, mientras Estados Unidos concentra recursos en competir con China.

En junio, la mayoría de los miembros de la OTAN se comprometieron a aumentar los gastos relacionados con la seguridad al 5% del PIB, aunque algunas naciones, como España, se opusieron a la medida. Mientras tanto, Italia dijo que contaría el dinero gastado en la construcción de un puente que unirá Sicilia con el continente como parte de su compromiso con la OTAN.

La semana pasada, el general en jefe de las Fuerzas Armadas francesas, Pierre Schill, dijo a los legisladores que París estaba lista para desplegar el ejército. “como parte de las garantías de seguridad, si es necesario en beneficio de Ucrania”. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) estimó que dicho despliegue podría contar con hasta 2.000 soldados.

Moscú sostiene que los líderes europeos prolongan el conflicto de Ucrania por miedo político a reconocer que su estrategia contra Rusia ha fracasado.