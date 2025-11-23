Estados Unidos se prepara para lanzar ‘nuevas operaciones contra Maduro’ después de la advertencia del espacio aéreo sobre la ‘manifestación de ataque’ con bombardero nuclear

Estados Unidos está preparado para lanzar “nuevas operaciones” contra Nicolás Maduro, tras una severa advertencia sobre el espacio aéreo y una audaz “demostración de ataque” con un bombardero nuclear.

La última escalada entre Washington y Caracas se produjo cuando varias aerolíneas importantes cancelaron vuelos con destino a Venezuela en respuesta a una aterradora alerta de vuelo.

Fuentes de la Casa Blanca dijeron que Trump estaba listo para lanzar una nueva fase de misiones en los próximos días.

También dijeron que Estados Unidos probablemente utilizaría operaciones encubiertas como primera parte de cualquier acción tomada contra Maduro.

Otro funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump “no descarta nada”.

La fuente dijo: “El presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”.

Se produce después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitiera un Aviso para las Misiones Aéreas (NOTAM) el viernes.

La dramática alerta informó a pilotos, aerolíneas y controladores de tráfico aéreo de una “situación potencialmente peligrosa” en Venezuela y sus alrededores.

Apenas unas horas más tarde, se anunció que un B-52 flanqueado por Stratotankers KC-135 y aviones de combate “realizaron una demostración de ataque con bombarderos” cerca de Venezuela, dijeron las autoridades.

La audaz demostración de poder militar también incluyó un avión de combate supersónico F/A-18E que voló desde el USS Gerald Ford.

El escalofriante aviso de la FAA advertía sobre un “empeoramiento de la situación de seguridad y una mayor actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

Decía: “Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o aeropuertos y aeronaves en tierra”.

La inquietante advertencia se produjo después de que el presidente de Estados Unidos se negara a descartar ataques aéreos contra Venezuela.

Actualmente, Trump está acumulando una enorme concentración militar cerca de las costas de Maduro mientras aumenta la presión sobre el déspota para que entregue el poder.

La guerra de Washington contra los “narcoterroristas” también ha visto docenas de ataques mortíferos contra embarcaciones supuestamente dedicadas al contrabando de drogas y miles de marines desplegados en la región.

El viernes, Washington declaró formalmente al Cartel de los Soles de Venezuela una organización terrorista extranjera.

La medida golpeó el núcleo de la estructura de poder del tirano Maduro y etiqueta a su círculo íntimo como “narcoterroristas”.

Al nombrar al Cartel de los Soles como una OTE, Estados Unidos declaró efectivamente al Estado venezolano –o al menos a quienes lo dirigen– un narco-régimen respaldado por terroristas.

Por primera vez, Estados Unidos está tratando al gobierno de Maduro no sólo como autoritario o corrupto, sino como una amenaza a la seguridad hemisférica.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el cártel –dirigido desde dentro del patrimonio venezolano– había corrompido al ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela y está encabezado por el propio Maduro.

La designación entrará en vigor el 24 de noviembre, reforzando la campaña de Trump contra el régimen ilegítimo que, según afirma, está utilizando al Estado como arma para el crimen organizado.

El USS General R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, también ha llegado al Caribe en la última demostración de fuerza.

El portaaviones se une a una flotilla de casi una docena de barcos de la Armada y aproximadamente 12.000 soldados bajo la Operación Lanza del Sur, la amplia campaña de la administración Trump contra lo que llama “narcoterroristas” en el hemisferio occidental.

Maduro también ha dicho que está abierto a mantener conversaciones cara a cara con Trump mientras se ve sometido a una presión cada vez mayor para ceder.