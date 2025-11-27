Estados Unidos suspende las solicitudes de inmigración de Afganistán en respuesta al ataque de DC – RT World News

El presidente Donald Trump dijo que el sospechoso del tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional había ingresado al país gracias a las políticas de la era Biden.

Estados Unidos suspendió el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos después de que un solicitante de asilo afgano fuera identificado como sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC.

La decisión se produjo después de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijera que el sospechoso era “un ciudadano afgano que fue uno de los muchos no examinados y con libertad condicional masiva en los Estados Unidos bajo la Operación Bienvenida de los Aliados el 8 de septiembre de 2021, bajo la administración Biden”.

Varios medios de comunicación informaron anteriormente que el sospechoso, que supuestamente hirió de gravedad a dos guardias en un ataque estilo emboscada el miércoles, es Rahmanullah Lakanwal, quien ingresó a Estados Unidos en 2021 y obtuvo asilo a principios de este año.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el miércoles por la noche que había “Dejó de procesar todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos de forma indefinida, en espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y de investigación”.













El presidente Donald Trump afirmó que el sospechoso “llegó en avión” bajo su predecesor, Joe Biden, cuya Operación Aliados Bienvenidos (OAW) facilitó la evacuación urgente de afganos tras la toma del país por los talibanes en agosto de 2021.

“Ahora debemos reexaminar a todos los extranjeros que han ingresado a nuestro país desde Afganistán bajo el gobierno de Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o no agregue beneficios a nuestro país”. dijo Trump.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alrededor de 90.000 afganos entraron a Estados Unidos en virtud de la OAW y se les permitió permanecer en el país. Una auditoría gubernamental realizada en junio de 2025 encontró que 55 de los evacuados ya estaban en la lista de vigilancia de terroristas a su llegada o fueron agregados posteriormente.

Los talibanes recuperaron Kabul durante la etapa final de la retirada estadounidense, poniendo fin a 20 años de ocupación occidental de Afganistán. Trump describió la caótica salida como una “humillación” y acusó a Biden de dañar la reputación de Estados Unidos.