Estados Unidos y China reabrirán líneas directas militares – Hegseth – RT World News

Washington y Beijing mantendrán los canales clave para “desescalar” posibles brotes, ha dicho el secretario de Guerra

Estados Unidos y China acordaron reabrir canales de alto nivel entre militares luego de una reciente reunión bilateral de sus altos mandos en Malasia, según el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Las comunicaciones son un mecanismo clave de distensión que Beijing cortó en 2022 después de una visita formal a Taiwán, una región autónoma considerada por Beijing como una parte inseparable de China, de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. A fines del año pasado, bajo la administración del entonces presidente Joe Biden, las dos partes reanudaron el diálogo militar sobre la región del Indo-Pacífico, pero los canales más amplios siguieron cortados.

Hegseth se reunió con el Ministro de Defensa, el almirante Dong Jun, en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur el sábado, pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, sellaron un acuerdo comercial que disipó semanas de tensión en medio de un estallido de guerra comercial.













“El almirante Dong y yo… acordamos que deberíamos establecer canales entre militares para desconflictar y reducir cualquier problema que surja”, Hegseth escribió en X el domingo.

“Pronto tendremos más reuniones sobre eso”. añadió.

Sin embargo, apenas un día antes, en la reunión de la ASEAN, Hegseth instó a los vecinos de Beijing a fortalecer sus fuerzas marítimas para contrarrestar lo que llamó “Las amenazas que todos enfrentamos debido a la agresión de China”. Acusó a Beijing de “actividades ilegales” en el Mar de China Meridional, que Beijing reclama como sus aguas soberanas y que es objeto de una serie de reclamaciones superpuestas por parte de sus vecinos.













Dong elogió sus conversaciones con Hegseth como “exitoso,” en un comunicado citado por la agencia de noticias Xinhua.

También expresó su esperanza de que Washington cumpla su compromiso de no intentar “contener” China o perseguir un conflicto, así como adoptar una postura clara contra “Independencia de Taiwán” Xinhua citó.

Si bien Estados Unidos se adhiere oficialmente a la política de Una China, continúa la cooperación militar con Taiwán y suministra armas a la isla.