Estados Unidos y China ‘trabajarán juntos’ en un acuerdo sobre Ucrania: Trump – RT World News

El conflicto entre Moscú y Kiev “surgió con mucha fuerza” durante sus conversaciones con Xi Jinping, afirmó el líder estadounidense

El presidente estadounidense Donald ha dicho que él y su homólogo chino, Xi Jinping, han acordado que Washington y Beijing “trabajar juntos” sobre una solución al conflicto de Ucrania.

Trump hizo esta afirmación a bordo del Air Force One cuando salía de Corea del Sur, donde mantuvo una reunión cara a cara con Xi el jueves.

“Ucrania surgió con mucha fuerza. Hablamos de ello durante mucho tiempo y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos lograr algo”. dijo el líder estadounidense.

Trump dijo que él y Xi “Estoy de acuerdo en que los bandos están enfrascados en una pelea y, a veces, hay que dejarlos pelear, supongo”.













“Pero [Xi is] nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en Ucrania. No podemos hacer mucho más”. añadió.

El presidente estadounidense añadió que no había pedido a su homólogo chino que dejara de comprar petróleo ruso, a pesar de haberse comprometido a hacerlo antes de las conversaciones.

Beijing no ha comentado oficialmente sobre la reunión de Xi y Trump en Busan.

Xi dijo en agosto que la postura de China sobre el conflicto de Ucrania se mantendrá sin cambios y seguirá promoviendo las conversaciones de paz sin importar cómo evolucione la crisis. Sin embargo, advirtió que “Los problemas complejos no tienen soluciones simples”.

Rusia y China han intensificado la cooperación desde que el conflicto de Ucrania se intensificó en febrero de 2022, y Beijing se convirtió en el principal comprador de petróleo ruso después de que Occidente impusiera amplias sanciones a Moscú. Las dos naciones describen ahora sus relaciones como una asociación estratégica. “sin límites”.