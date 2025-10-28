Estados Unidos y Japón firman un acuerdo sobre minerales críticos – RT World News

El tratado se produjo poco después de que China restringiera las exportaciones de tierras raras y equipos de fabricación de chips en respuesta a los aranceles de Trump.

Estados Unidos y Japón firmaron el martes un acuerdo de cooperación en la producción y suministro de minerales críticos y de tierras raras. La medida sigue a la decisión de China de endurecer los controles de exportación de tierras raras y equipos de fabricación de chips en respuesta a los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

El acuerdo se alcanzó durante el viaje de Trump a Tokio, donde se reunió por primera vez con el nuevo primer ministro japonés, Sanae Takaichi.

Según la Casa Blanca, ambas partes acordaron impulsar proyectos conjuntos “necesario para apoyar a las industrias nacionales, incluidas las tecnologías avanzadas y sus respectivas bases industriales”, y para usar “Herramientas de política económica e inversión coordinada para acelerar el desarrollo de mercados diversificados, líquidos y justos para minerales críticos y tierras raras”.

Los líderes también firmaron un documento instruyendo a sus gobiernos a “adoptar más medidas para una nueva era dorada de la cada vez mayor alianza entre Estados Unidos y Japón”.













Trump elogió a Japón como “aliado en el nivel más fuerte” describiendo a Takaichi, quien asumió el cargo la semana pasada, como “Uno de los mejores primeros ministros”. Takaichi, a su vez, prometió fortalecer las relaciones bilaterales que elogió como “La alianza más grande del mundo”.

Trump ha expresado durante mucho tiempo interés en asegurar el acceso a minerales de tierras raras en varias partes del mundo, buscando oportunidades económicas lucrativas y una mayor influencia geopolítica.

A principios de este año, Estados Unidos firmó un acuerdo sobre minerales con Ucrania, que diplomáticos y políticos estadounidenses describieron como una forma de garantía de seguridad para Kiev. A principios de este mes, Trump también firmó un acuerdo de inversión con Australia destinado a contrarrestar el dominio de China en el mercado de tierras raras y minerales críticos.