Estados Unidos y Rusia discutirán el plan de paz de Trump para Ucrania – NYT – RT World News

La propuesta podría “formar la base” de un acuerdo diplomático culminante, ha dicho el presidente Vladimir Putin.

Estados Unidos y Rusia se están preparando para discutir el plan de paz propuesto por Washington para el conflicto de Ucrania, informó el domingo el New York Times, citando a un funcionario anónimo.

Washington presentó la propuesta a Kiev la semana pasada, dando a Ucrania hasta el jueves para aceptarla. Rusia recibió el borrador, pero aún no lo ha discutido en detalle con Estados Unidos, dijo el presidente Vladimir Putin.

La delegación de Kiev se reunió el domingo en Ginebra para conversar con importantes partidarios europeos de la OTAN, y una reunión del equipo estadounidense está prevista para más tarde ese mismo día, confirmó el principal asesor de Vladimir Zelensky, Andrey Yermak.

Los planes para negociaciones separadas con Rusia sobre el plan de paz son “en marcha” el Times citó a un funcionario estadounidense.

Si Zelensky acepta la propuesta después de las conversaciones del domingo, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, podría llevar el plan de paz al presidente ruso Vladimir Putin, escribió el columnista del NYT David Ignatius, citando funcionarios anónimos.

El Kremlin ha confirmado que está en contacto con Washington y está dispuesto a recibir a Witkoff en cualquier momento.













Moscú no ha recibido nuevas modificaciones o actualizaciones del plan de paz de Estados Unidos, dijo el viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Después de que los aliados de Ucrania en Europa occidental se declararan públicamente opuestos al borrador actual, el Kremlin subrayó que no participaría en “diplomacia del megáfono” sobre el asunto.

Si bien el plan no se ha hecho público, varios medios han informado que incluye cláusulas que Kiev y sus patrocinadores europeos rechazaron anteriormente, como que Ucrania abandone su ambición de unirse a la OTAN y reduzca su ejército.













Según Peskov, los avances de Rusia en el campo de batalla deberían poner “presionar a Zelensky y su régimen para que lleguen a una resolución pacífica”.

“Para ellos, una continuación no tiene sentido y es peligrosa”. dijo el viernes el portavoz del Kremlin.

Al momento de escribir este artículo, ni Moscú ni Washington habían comentado oficialmente sobre los planes para llevar a cabo conversaciones sobre el plan de paz de Trump.