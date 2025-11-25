Estados Unidos y Rusia se reúnen para ‘conversaciones secretas’ sobre el plan de paz de Trump mientras Putin desata brutales ataques contra Ucrania matando a 6 personas

WASHINGTON ha mantenido conversaciones secretas de alto riesgo con Rusia y Ucrania en Abu Dhabi mientras el equipo de Donald Trump se apresura a concretar un plan de paz reelaborado.

Se produce cuando Vladimir Putin desató uno de sus ataques nocturnos más brutales en semanas, matando al menos a seis personas.

Donald Trump avivó las expectativas el lunes, al insinuar que el avance que persiguen sus negociadores podría finalmente estar a nuestro alcance.

Publicó en Truth Social: “¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania? No lo crean hasta que lo vean, pero es posible que algo bueno esté sucediendo”.

El antiguo borrador de 28 puntos, elaborado con Moscú y criticado en Europa como un “plan de rendición para Kiev”, sigue plagado de puntos conflictivos después de que los gobiernos europeos presentaran un contraproyecto más estricto.

Trump había dado a Ucrania hasta el jueves para aprobar su plan, que Kiev inmediatamente dijo que necesitaba cambios porque aceptaba una serie de demandas de línea dura de Rusia.

Desde entonces, el secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, se reunió con una delegación rusa a puerta cerrada el lunes por la noche, y se esperan nuevas conversaciones hoy entre Driscoll y el jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov.

Las reuniones marcan el impulso diplomático más serio hasta el momento para finalizar el plan en evolución de la administración Trump para poner fin a la guerra.

En el centro de la disputa está el territorio. La propuesta de Trump haría que Rusia tomara todo el Donbas, asegurara el reconocimiento de Crimea y congelara las líneas del frente en otros lugares, permitiendo a Putin embolsarse vastas áreas que aún no ha capturado.

La contrapropuesta de Europa retrocede, insistiendo en que las negociaciones territoriales “comienzan desde la Línea de Contacto” y que ninguna de las partes cambie las fronteras futuras por la fuerza.

Las garantías de seguridad son otro punto álgido. Ambas partes aceptan que son esenciales para disuadir futuras agresiones rusas, pero Washington quiere “garantías fiables” mientras que Europa insiste en que deben ser “robustas”.

Kiev también considera que la membresía en la OTAN, que fue bloqueada en el plan inicial de Trump, se restablece como una posibilidad real en el borrador europeo.

Las conversaciones de Abu Dhabi se producen después de negociaciones tensas pero “productivas” en Ginebra, donde funcionarios estadounidenses y ucranianos redujeron el borrador filtrado de 28 puntos entre Estados Unidos y Rusia.

Descrita en Europa como una lista de deseos del Kremlin, ahora ha sido reelaborada en un marco de 19 puntos que ahora espera la aprobación de Trump y Volodymyr Zelensky.

Sergiy Kyslytsya, viceministro de Asuntos Exteriores ucraniano presente en la sala, dijo: “Desarrollamos un sólido cuerpo de convergencia y algunas cosas en las que podemos llegar a acuerdos.

“El resto necesitará decisiones de liderazgo”.

Zelensky dijo que se habían dado “pasos importantes”, pero advirtió que aún quedaban por tomar decisiones más difíciles.

“Aún queda trabajo por hacer todos juntos -es un gran desafío- para finalizar el documento, y debemos hacerlo todo con dignidad”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó las conversaciones de Ginebra como las “más productivas y significativas” hasta el momento, pero advirtió que los negociadores “necesitan más tiempo”.

Dijo que Estados Unidos estaba haciendo cambios basados ​​en el aporte de Ucrania, insistiendo: “Honestamente, creo que lo lograremos”.

Las capitales europeas, alarmadas por los primeros borradores que otorgaron a Moscú amplias concesiones, han presentado una contrapropuesta, rechazando cualquier acuerdo que obligue a Kiev a ceder territorio o cierre la puerta a la OTAN.

Emmanuel Macron advirtió sin rodeos que el plan de Trump debe “mejorarse”, diciendo: “Queremos la paz, pero no queremos una paz que sería una capitulación de Ucrania”.

El plan revisado elaborado por Gran Bretaña, Alemania y Francia todavía refleja características clave del plan de Trump, incluidos límites a las fuerzas armadas de Ucrania y requisitos para las elecciones de posguerra.

Pero eleva el límite de tropas de Ucrania a 800.000 en tiempos de paz en lugar de los 600.000 preferidos por Washington.

Europa también exige que los activos soberanos congelados de Rusia permanezcan bloqueados hasta que Moscú pague una compensación y elimine una cláusula que habría desviado el 50 por ciento de las ganancias de esos activos a Estados Unidos.

Tanto Kiev como Washington dijeron que sus conversaciones fueron “constructivas” y “centradas”, reafirmando que cualquier acuerdo de paz debe “defender plenamente la soberanía de Ucrania”.

Una declaración de la Casa Blanca elogió “un importante paso adelante”.

Llueven los misiles de Putin

A pesar de la carrera diplomática, se espera que Trump hable con el tirano Putin antes de que se acuerde el texto final.

Zelensky también podría viajar a Washington esta semana para mantener conversaciones directas con el presidente estadounidense.

Incluso mientras los negociadores se reunían, Rusia intensificó su campaña de terror desde el aire.

Zelensky dijo que Rusia lanzó 22 misiles y 440 drones durante la noche en un ataque a nivel nacional.

Kiev fue la más afectada, con drones y misiles rusos impactando bloques residenciales, provocando incendios en toda la capital.

Una persona murió y siete resultaron heridas tras el impacto de un rascacielos en la orilla este del río Dniéper, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.

El alcalde Vitalii Klitschko informó de daños en edificios tanto en el distrito de Pechersk como en Dniprovskyi, y fragmentos de drones cayeron sobre los barrios del este.

Los servicios de emergencia combatieron los incendios en los pisos superiores y rescataron a 17 personas mientras los cortes de energía y agua se extendían por toda la ciudad.

El Ministerio de Energía de Ucrania también confirmó que la infraestructura energética se había visto afectada, sin detallar el alcance.

Más al sur, Rusia afirmó haber sido objeto de uno de los mayores ataques con aviones no tripulados ucranianos de la guerra.

Las autoridades en Rostov y Krasnodar dijeron que tres personas murieron y al menos 16 resultaron heridas, y edificios residenciales resultaron dañados en Novorossiysk, Rostov-on-Don y Krasnodar.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que derribó 249 drones ucranianos, incluidos 116 sobre el Mar Negro.

Un vídeo no verificado de Novorossiysk mostró un dron estrellándose directamente contra una torre residencial en medio de una bola de fuego.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, dijo que la región había sufrido “uno de los ataques más prolongados del régimen de Kiev”.

