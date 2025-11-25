Estados Unidos y Rusia se reúnen para ‘conversaciones secretas’ sobre el plan de paz de Trump mientras Putin desata brutales ataques contra Ucrania matando a 6 personas

WASHINGTON ha mantenido conversaciones secretas de alto riesgo con Rusia y Ucrania en Abu Dhabi mientras el equipo de Donald Trump se apresura a concretar un plan de paz reelaborado.
Se produce cuando Vladimir Putin desató uno de sus ataques nocturnos más brutales en semanas, matando al menos a seis personas.
Donald Trump avivó las expectativas el lunes, al insinuar que el avance que persiguen sus negociadores podría finalmente estar a nuestro alcance.
Publicó en Truth Social: “¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania? No lo crean hasta que lo vean, pero es posible que algo bueno esté sucediendo”.
El antiguo borrador de 28 puntos, elaborado con Moscú y criticado en Europa como un “plan de rendición para Kiev”, sigue plagado de puntos conflictivos después de que los gobiernos europeos presentaran un contraproyecto más estricto.
Trump había dado a Ucrania hasta el jueves para aprobar su plan, que Kiev inmediatamente dijo que necesitaba cambios porque aceptaba una serie de demandas de línea dura de Rusia.
PLAN RIVAL
Dentro del plan de paz de Europa desde el regreso de Putin al G8 para limitar el ejército de Ucrania
Desde entonces, el secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, se reunió con una delegación rusa a puerta cerrada el lunes por la noche, y se esperan nuevas conversaciones hoy entre Driscoll y el jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov.
Las reuniones marcan el impulso diplomático más serio hasta el momento para finalizar el plan en evolución de la administración Trump para poner fin a la guerra.
En el centro de la disputa está el territorio. La propuesta de Trump haría que Rusia tomara todo el Donbas, asegurara el reconocimiento de Crimea y congelara las líneas del frente en otros lugares, permitiendo a Putin embolsarse vastas áreas que aún no ha capturado.
La contrapropuesta de Europa retrocede, insistiendo en que las negociaciones territoriales “comienzan desde la Línea de Contacto” y que ninguna de las partes cambie las fronteras futuras por la fuerza.
Las garantías de seguridad son otro punto álgido. Ambas partes aceptan que son esenciales para disuadir futuras agresiones rusas, pero Washington quiere “garantías fiables” mientras que Europa insiste en que deben ser “robustas”.
Kiev también considera que la membresía en la OTAN, que fue bloqueada en el plan inicial de Trump, se restablece como una posibilidad real en el borrador europeo.
Las conversaciones de Abu Dhabi se producen después de negociaciones tensas pero “productivas” en Ginebra, donde funcionarios estadounidenses y ucranianos redujeron el borrador filtrado de 28 puntos entre Estados Unidos y Rusia.
Descrita en Europa como una lista de deseos del Kremlin, ahora ha sido reelaborada en un marco de 19 puntos que ahora espera la aprobación de Trump y Volodymyr Zelensky.
Sergiy Kyslytsya, viceministro de Asuntos Exteriores ucraniano presente en la sala, dijo: “Desarrollamos un sólido cuerpo de convergencia y algunas cosas en las que podemos llegar a acuerdos.
“El resto necesitará decisiones de liderazgo”.
Zelensky dijo que se habían dado “pasos importantes”, pero advirtió que aún quedaban por tomar decisiones más difíciles.
“Aún queda trabajo por hacer todos juntos -es un gran desafío- para finalizar el documento, y debemos hacerlo todo con dignidad”.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó las conversaciones de Ginebra como las “más productivas y significativas” hasta el momento, pero advirtió que los negociadores “necesitan más tiempo”.
Dijo que Estados Unidos estaba haciendo cambios basados en el aporte de Ucrania, insistiendo: “Honestamente, creo que lo lograremos”.
Las capitales europeas, alarmadas por los primeros borradores que otorgaron a Moscú amplias concesiones, han presentado una contrapropuesta, rechazando cualquier acuerdo que obligue a Kiev a ceder territorio o cierre la puerta a la OTAN.
Emmanuel Macron advirtió sin rodeos que el plan de Trump debe “mejorarse”, diciendo: “Queremos la paz, pero no queremos una paz que sería una capitulación de Ucrania”.
El plan revisado elaborado por Gran Bretaña, Alemania y Francia todavía refleja características clave del plan de Trump, incluidos límites a las fuerzas armadas de Ucrania y requisitos para las elecciones de posguerra.
Pero eleva el límite de tropas de Ucrania a 800.000 en tiempos de paz en lugar de los 600.000 preferidos por Washington.
Europa también exige que los activos soberanos congelados de Rusia permanezcan bloqueados hasta que Moscú pague una compensación y elimine una cláusula que habría desviado el 50 por ciento de las ganancias de esos activos a Estados Unidos.
Tanto Kiev como Washington dijeron que sus conversaciones fueron “constructivas” y “centradas”, reafirmando que cualquier acuerdo de paz debe “defender plenamente la soberanía de Ucrania”.
Una declaración de la Casa Blanca elogió “un importante paso adelante”.
Llueven los misiles de Putin
A pesar de la carrera diplomática, se espera que Trump hable con el tirano Putin antes de que se acuerde el texto final.
Zelensky también podría viajar a Washington esta semana para mantener conversaciones directas con el presidente estadounidense.
Incluso mientras los negociadores se reunían, Rusia intensificó su campaña de terror desde el aire.
Zelensky dijo que Rusia lanzó 22 misiles y 440 drones durante la noche en un ataque a nivel nacional.
Kiev fue la más afectada, con drones y misiles rusos impactando bloques residenciales, provocando incendios en toda la capital.
Una persona murió y siete resultaron heridas tras el impacto de un rascacielos en la orilla este del río Dniéper, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.
El alcalde Vitalii Klitschko informó de daños en edificios tanto en el distrito de Pechersk como en Dniprovskyi, y fragmentos de drones cayeron sobre los barrios del este.
Los servicios de emergencia combatieron los incendios en los pisos superiores y rescataron a 17 personas mientras los cortes de energía y agua se extendían por toda la ciudad.
El Ministerio de Energía de Ucrania también confirmó que la infraestructura energética se había visto afectada, sin detallar el alcance.
Más al sur, Rusia afirmó haber sido objeto de uno de los mayores ataques con aviones no tripulados ucranianos de la guerra.
Las autoridades en Rostov y Krasnodar dijeron que tres personas murieron y al menos 16 resultaron heridas, y edificios residenciales resultaron dañados en Novorossiysk, Rostov-on-Don y Krasnodar.
El Ministerio de Defensa ruso dijo que derribó 249 drones ucranianos, incluidos 116 sobre el Mar Negro.
Un vídeo no verificado de Novorossiysk mostró un dron estrellándose directamente contra una torre residencial en medio de una bola de fuego.
El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, dijo que la región había sufrido “uno de los ataques más prolongados del régimen de Kiev”.
El plan de contrapaz de Europa
- La soberanía de Ucrania será reconfirmada
- Se alcanzará un acuerdo total y completo de no agresión entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se resolverán
[Point three of the US-Russia plan has been removed. It read: “There will be the expectation that Russia will not invade its neighbours and Nato will not expand further”]
- Después de que se firme un acuerdo de paz, se convocará un diálogo entre Rusia y la OTAN para abordar todas las preocupaciones de seguridad y crear un entorno de reducción de tensiones para garantizar la seguridad global y aumentar las oportunidades de conectividad y oportunidades económicas futuras.
- Ucrania recibirá sólidas garantías de seguridad
- El tamaño del ejército ucraniano se limitará a 800.000 efectivos en tiempos de paz
- La adhesión de Ucrania a la OTAN depende del consenso de los miembros de la OTAN, que no existe
- La OTAN acuerda no estacionar permanentemente tropas bajo su mando en Ucrania en tiempos de paz
- Aviones de combate de la OTAN estarán estacionados en Polonia
- Garantía estadounidense que refleja el artículo 5
a. Estados Unidos recibirá una compensación por la garantía
b. Si Ucrania invade Rusia, pierde la garantía.
do. Si Rusia invade Ucrania, además de una sólida respuesta militar coordinada, se restablecerán todas las sanciones globales y se retirará cualquier tipo de reconocimiento del nuevo territorio y todos los demás beneficios de este acuerdo.
- Ucrania es elegible para ser miembro de la UE y obtendrá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras esto se evalúa.
- Sólido paquete de reurbanización global para Ucrania que incluye, entre otros:
a. Creación de un fondo de desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de alto crecimiento, incluidas tecnología, centros de datos y esfuerzos de IA.
b. Estados Unidos se asociará con Ucrania para restaurar, hacer crecer, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura de gas de Ucrania, que incluye sus gasoductos e instalaciones de almacenamiento.
do. Un esfuerzo conjunto para reconstruir áreas afectadas por la guerra para restaurar, reconstruir y modernizar ciudades y áreas residenciales.
d. Desarrollo de infraestructura
mi. Extracción de minerales y recursos naturales.
F. El Banco Mundial desarrollará un paquete de financiamiento especial para proporcionar financiamiento para acelerar estos esfuerzos.
- Rusia se reintegrará progresivamente a la economía mundial
a. El alivio de las sanciones se discutirá y acordará en fases y caso por caso.
b. Estados Unidos celebrará un Acuerdo de Cooperación Económica a largo plazo para buscar el desarrollo mutuo en las áreas de energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, tierras raras, proyectos conjuntos en el Ártico, así como otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas.
do. Rusia será invitada nuevamente al G8
- Ucrania será completamente reconstruida y compensada financieramente, incluso a través de activos soberanos rusos que permanecerán congelados hasta que Rusia compense los daños a Ucrania.
- Se establecerá un grupo de trabajo de seguridad conjunto con la participación de EE. UU., Ucrania, Rusia y los europeos para promover y hacer cumplir todas las disposiciones de este acuerdo.
- Rusia consagrará legislativamente una política de no agresión hacia Europa y Ucrania
- Estados Unidos y Rusia acuerdan ampliar tratados de control y no proliferación nuclear, incluido Fair Start
- Ucrania acepta seguir siendo un Estado no nuclear según el TNP
- La central nuclear de Zaporizhzhia se reiniciará bajo la supervisión de la OIEA y la energía producida se compartirá equitativamente al 50% entre Rusia y Ucrania.
- Ucrania adoptará normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de minorías lingüísticas
- Ucrania se compromete a no recuperar su territorio soberano ocupado por medios militares. Las negociaciones sobre permutas territoriales partirán de la línea de contacto
- Una vez que se hayan acordado futuros acuerdos territoriales, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza. Cualquier garantía de seguridad no se aplicará en caso de incumplimiento de esta obligación.
- Rusia no obstaculizará el uso del río Dniéper por parte de Ucrania con fines comerciales y se alcanzarán acuerdos para que los envíos de cereales circulen libremente por el Mar Negro.
- Se establecerá un comité humanitario para resolver cuestiones abiertas:
a. Todos los prisioneros y cadáveres restantes serán intercambiados según el principio de todos por todos.
b. Todos los civiles detenidos y rehenes serán devueltos, incluidos los niños.
do. Habrá un programa de reunificación familiar
d. Se tomarán disposiciones para abordar el sufrimiento de las víctimas del conflicto.
- Ucrania celebrará elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo de paz
- Se tomarán medidas para abordar el sufrimiento de las víctimas del conflicto.
- Este acuerdo será legalmente vinculante. Su implementación será monitoreada y garantizada por una Junta de Paz, presidida por el presidente Donald J. Trump. Habrá sanciones por infracción.
- Si todas las partes aceptan este memorando, un alto el fuego entrará en vigor inmediatamente cuando ambas partes se retiren a los puntos acordados para comenzar la implementación del acuerdo. Ambas partes acordarán las modalidades de alto el fuego, incluido el seguimiento, bajo la supervisión de Estados Unidos.