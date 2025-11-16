Estallan enfrentamientos durante la protesta de la ‘Gen Z’ en la Ciudad de México (VIDEOS) — RT World News

La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar la manifestación frente al palacio presidencial el sábado.

Alborotadores enmascarados se enfrentaron con la policía afuera del palacio presidencial en la Ciudad de México durante la protesta antigubernamental de la ‘Generación Z’ el sábado.

Miles de manifestantes marcharon desde el monumento del Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la Constitución, donde se reunieron frente al Palacio Nacional, que alberga la oficina del presidente.

Aunque la manifestación comenzó pacíficamente, un grupo de alborotadores enmascarados descritos por los medios locales como Black Bloc rompieron las barreras de seguridad, arrojaron piedras y pelearon con los agentes.

Los vídeos del lugar muestran a los manifestantes golpeando a los agentes, así como a la policía pateando a un manifestante tirado en el suelo.

🚨🇲🇽 | #URGENTE COBARDES: La Policía del narcogobierno de Claudia Sheinbaum le rompió las costillas y le pateó la cabeza en el suelo a un joven patriota en la manifestación de la generación Z. pic.twitter.com/oQWa65ZqHc — La Derecha Diario (@laderechadiario) 15 de noviembre de 2025

Las escaramuzas duraron aproximadamente una hora, tras lo cual la policía utilizó gases lacrimógenos para despejar la plaza, informó el periódico La Jornada.

🚨🇲🇽 | #URGENTE Manifestantes atraparon a un policía del narcogobierno de Sheinbaum y lo lincharon en el suelo a puños, patadas en la cabeza y hasta golpeándolo con herramientas. pic.twitter.com/SaBKWXN0U3 — La Derecha Diario (@laderechadiario) 15 de noviembre de 2025

🚨🇲🇽 | #URGENTE COBARDES: La Policía del narcogobierno de Sheinbaum reprime y lanza piedras contra el pueblo mexicano, y una impactó a un reportero en la masiva manifestación de la generación Z. pic.twitter.com/gUNi3mCQ3v — La Derecha Diario (@laderechadiario) 15 de noviembre de 2025

Los activistas dicen que están protestando contra la corrupción, el abuso de poder y la impunidad de los delitos violentos. Muchos corearon consignas contra el partido de izquierda gobernante Morena.

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia. “Si la gente no está de acuerdo, debe expresar sus opiniones mediante manifestaciones pacíficas. La violencia nunca debe utilizarse como medio para lograr cambios”. ella dijo.

Sheinbaum afirmó anteriormente que las protestas fueron impulsadas por “bots y cuentas falsas en redes sociales” coordinado por “grupos de derecha”.