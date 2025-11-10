Estrella de TikTok ejecutada públicamente por yihadistas de Al Qaeda en Mali mientras OTRO país africano se ve afectado por el derramamiento de sangre islamista

Una estrella de TIKTOK fue secuestrada y ejecutada por terroristas vinculados a Al Qaeda en Mali, y su familia horrorizada fue testigo del tiroteo público.

Mariam Cisse fue acusada de colaborar con el ejército antes de ser asesinada a tiros por el infame grupo terrorista Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM).

La personalidad en línea, que tenía más de 90.000 seguidores, solía publicar clips sobre la vida en la ciudad de Tonka, en la región norte de Tombuctú.

Pero fue asesinada a tiros en una plaza pública el viernes en Mali, la última nación africana sacudida por la guerra civil y la violencia yihadista.

Se sospechaba que Mariam había ayudado al ejército de Malí informándole de las actividades del JNIM, también conocido como Grupo de Apoyo al Islam y a las actividades de los musulmanes.

Su hermano devastado dijo: “Mi hermana fue arrestada el jueves por los yihadistas”.

Afirmó que la filial de Al Qaeda la había acusado de “informar al ejército maliense de sus movimientos”.

Mariam era conocida por apoyar públicamente al ejército, y la influencer vistió sus uniformes en sus videos en varias ocasiones.

Según los informes, fue capturada por varios hombres armados mientras visitaba una feria local antes de ser expulsada de la ciudad.

El arresto se produjo mientras ella transmitía en vivo la feria a sus numerosos fanáticos.

El viernes, los yihadistas llevaron a Mariam a Tonka en moto.

Fue brutalmente asesinada a tiros en la Plaza de la Independencia, un hito importante de la ciudad.

Su afligido hermano dijo que se vio obligado a presenciar la sangrienta muerte de su hermana entre la multitud.

Mariam era más conocida por publicar vídeos cómicos y alegres que se centraban en cuestiones sociales y las realidades de vivir en un país inestable.

Una fuente de seguridad afirmó: “Mariam Cisse fue asesinada en una plaza pública de Tonka por yihadistas que la acusaron de haberlos filmado para el ejército maliense”.

El anónimo La fuente lo calificó de acto “bárbaro”, informó el Daily Mail.

Las autoridades locales también confirmaron la ejecución, denunciándola como un “acto innoble”.

Explicaron que los terroristas llevaron a cabo la cruel matanza para disuadir a otros malienses de apoyar públicamente a las fuerzas gubernamentales.

Se produce mientras la junta militar de Mali lucha por contener la insurgencia yihadista de larga data.

En las últimas semanas, los combatientes del JNIM han impuesto un bloqueo de combustible que ha obligado al gobierno a cerrar escuelas y dejó de cosecharse en varias regiones.

La última demostración de fuerza del grupo ha generado preocupaciones de que eventualmente podría intentar imponer su dominio sobre el país sin salida al mar.

Los países occidentales, incluidos Estados Unidos, FranciaGran Bretaña y Italia están instando a sus ciudadanos a irse.

JNIM es el grupo yihadista más influyente en Mali y representa la “amenaza más importante en el Sahel”, según las Naciones Unidas.

El grupo terrorista quiere implementar la ley Sharia y está tratando de deslegitimar a los estados vecinos del Sahel para que parezca una mejor alternativa.

Gobierna indirectamente las aldeas mediante acuerdos adaptados a las diferentes regiones.

Mientras tanto, su maquinaria propagandística afirma sin fundamento que está defendiendo a las poblaciones locales.

JNIM ha ampliado su influencia a una gran parte del territorio en los últimos meses.

El grupo se ha financiado mediante impuestos y secuestros para pedir rescate.

Se produce cuando fuerzas paramilitares rebeldes en Sudán han sido acusadas de cometer nuevas atrocidades.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), en guerra con el ejército desde abril de 2023, han intensificado sus ataques militares mientras se preparan para una ofensiva para apoderarse de la capital, El-Obeid.

Hace menos de dos semanas, las RSF capturaron la ciudad de El-Fasher, el último gran bastión del ejército en Darfur.

La caída de El-Fasher estuvo acompañada de informes de asesinatos en masa, violencia sexual y saqueos, lo que generó la condena internacional.

En sólo 48 horas, más de 2.000 civiles fueron “ejecutados y asesinados”, según las Fuerzas Conjuntas del ejército sudanés.