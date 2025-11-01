Estudiante de doctorado de 30 años admite haber drogado y agredido sexualmente a tres mujeres mientras la policía encuentra fotografías, correas de cuero y jeringas enfermizas

Un estudiante de doctorado confesó haber drogado, atado y agredido sexualmente a tres mujeres.

Sizhe Weng, de 30 años, supuestamente también tomó fotografías inquietantes de sus cuerpos inconscientes en una serie de ataques que abarcaron varios años.

Según una moción presentada por los fiscales del condado de Los Ángeles, el ciudadano chino está acusado de sedar en secreto a las mujeres con pastillas trituradas y sedantes de grado médico entre 2021 y 2024.

Los investigadores dicen que Weng, quien recientemente obtuvo su doctorado en ingeniería eléctrica en la USC, deslizó drogas en los alimentos y bebidas de sus víctimas antes de inyectarles el sedante midazolam usando jeringas y tubos insertados analmente.

Supuestamente ató a las mujeres con correas de cuero, las agredió sexualmente y fotografió sus cuerpos en posiciones “sexualmente explícitas”.

Según se informa, Weng describió las agresiones “de manera extensa y detallada” a los detectives de la policía de Los Ángeles después de su arresto el 28 de agosto, según una moción presentada por la fiscal adjunta Catherine Mariano.

La policía dijo que sospechan de más víctimas.

El subjefe de LAPD, Alan Hamilton, dijo a los periodistas: “Según la investigación, sospechamos que hay más víctimas, y es posible que algunas de esas víctimas no sepan lo que pasó.

“Estamos analizando patrones de actividad y tenemos evidencia que dice que hay otras víctimas”.

La primera víctima conocida de Weng, identificada como Jane Doe 1, fue una amiga de la infancia que viajó con él a San Diego en diciembre de 2021.

Los fiscales alegan que le añadió benzodiazepinas a su bebida y luego le inyectó midazolam antes de atarla y violarla.

Las fotos parecían mostrarla “inconsciente con un dispositivo dental de plástico en la boca que exponía sus encías y dientes”, según la moción.

Su segunda presunta víctima, Jane Doe 2, era una amiga que estaba de visita desde China, y la tercera, Jane Doe 3, era una compañera de clase en su programa de doctorado.

Según los informes, los tres fueron drogados, agredidos y fotografiados mientras estaban inconscientes.

Durante una búsqueda en la casa de Weng, la policía encontró imágenes digitales y Polaroid de las víctimas, correas de cuero, jeringas, tubos rojos y dispositivos dentales.

Los investigadores también confiscaron una botella que contenía un líquido que dio positivo en midazolam, así como varias cámaras estenopeicas y de serpiente “que se cree que contienen imágenes y/o videos adicionales del acusado drogando y agrediendo sexualmente a mujeres”.

Las autoridades dicen que Weng adquirió los sedantes de un proveedor en Alemania.

Supuestamente le dijo a otro recluso en su celda con micrófonos ocultos que regresaría a China si era liberado bajo fianza, lo que generó preocupación entre los investigadores, ya que China no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos.

Weng, coautor de más de dos docenas de artículos académicos y trabajó en el laboratorio de un destacado profesor de ingeniería de la USC, ha sido acusado de violación, sodomía y penetración sexual mediante el uso de una sustancia controlada o anestesia.

Se declaró inocente.

Un juez le negó la libertad bajo fianza y fijó su próxima audiencia para el 14 de enero.

Si es declarado culpable, Weng se enfrenta a cadena perpetua.

La USC dijo en un comunicado que está “cooperando plenamente” con la policía y que al estudiante “ya se le había prohibido la entrada al campus en espera de la resolución del proceso penal”.