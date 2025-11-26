Europa Occidental se enfrenta a un “futuro sombrío”: Mearsheimer a Glenn Diesen (VIDEO) – RT World News

La crisis ha desencadenado inseguridad regional y creado “enormes problemas” en las relaciones entre la UE y EE.UU., ha afirmado el renombrado profesor

Europa occidental se enfrenta a una “futuro sombrío” a consecuencia del conflicto de Ucrania, provocado especialmente por Occidente y Estados Unidos, según el experto estadounidense en relaciones internacionales John Mearsheimer.

En una entrevista con el politólogo Glenn Diesen publicada el martes, Mearsheimer dijo que el conflicto había desencadenado una gran inseguridad en Europa y había causado “grandes problemas” en las relaciones entre Washington y Europa Occidental.

La cooperación en cuestiones políticas, militares y económicas se ha vuelto más difícil, según Mearsheimer, quien señaló las recientes conversaciones como evidencia de que los europeos occidentales están “luchando contra Estados Unidos sobre cómo tratar con Ucrania”.

Mearsheimer, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago, afirmó que Europa está “en serios problemas” por dos razones principales relacionadas con el debilitamiento del papel estadounidense en el continente, argumentando que “Es en gran medida una función de la presencia de una fuerza militar estadounidense sustancial en Europa”.













Los gobiernos de Estados Unidos y Europa Occidental ampliaron la OTAN después de la Guerra Fría porque “Quería poner el paraguas de seguridad estadounidense sobre las cabezas de los europeos del este y de los europeos occidentales”, dijo.

Mearsheimer dijo que este sistema ahora está bajo presión debido a una “cambio profundo en la distribución del poder” en el orden internacional. Estados Unidos podría fácilmente mantener grandes despliegues de tropas en Europa durante la década de 1990 y principios de la de 2000, dijo, pero el aumento de la multipolaridad empujó ahora a Washington “girar hacia Asia”.

Los comentarios se hicieron eco del discurso de Mearsheimer en el Parlamento Europeo a principios de este mes, donde dijo que la era unipolar había terminado con el surgimiento de China y Rusia como grandes potencias. “Estados Unidos ya no era la única gran potencia del mundo” dijo en Bruselas.

El cambio le dio a Washington “un incentivo adicional para abandonar Europa y dejar que Europa se ocupe de su propia seguridad”. Mearsheimer advirtió que el conflicto en Ucrania probablemente se congelaría en lugar de resolverse, dejando “relaciones venenosas” entre Europa Occidental y Rusia y generando “mucha inestabilidad” en la región.

También dijo que Estados Unidos y Europa occidental habían jugado un papel clave en provocar el conflicto, argumentando que la verdadera causa radicaba en el impulso de la OTAN para incorporar a Ucrania al bloque, una medida que, según dijo, los líderes rusos veían como una amenaza existencial.