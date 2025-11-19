Excursionista británico muerto en tormenta de nieve en Chile lleva el nombre del frenético mensaje “por favor ayuda”

LA turista BRITÁNICA muerta en una terrible tormenta de nieve en la Patagonia ha sido nombrada Victoria Bond, ya que hoy surgió la primera imagen de la trágica mujer de 30 años.

Victoria, de Cornualles, estuvo entre cinco excursionistas extranjeros aniquilados cuando una feroz tormenta azotó la reserva natural Torres del Paine en el sur de Chile.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El grupo estaba de excursión en una reserva natural chilena el lunes cuando ocurrió la tragedia.

Dos mexicanos y dos alemanes también murieron cuando vientos de 120 mph y lluvias torrenciales azotaron la mundialmente famosa ruta de senderismo.

Más de 20 rescatistas lucharon contra condiciones brutales mientras buscaban al grupo, que formaba parte de nueve excursionistas reportados como desaparecidos el lunes por la noche.

La alarma se dio por primera vez en un grupo de Facebook para visitantes extranjeros después de que un excursionista de habla inglesa publicara un mensaje desesperado de “Por favor, ayuda”.

TORMENTA ASESINA Mujer de 54 años muere congelada en un parque mientras la tormenta Gloria en España se cobra la tercera víctima CARNICERÍA DE COSTA La tormenta Gloria azota Málaga en la “peor tormenta del siglo” y el número de muertos llega a 11

Un frenético post del turista estadounidense Arab Ginett, que también se encontraba en el exigente Circuito O –el Patagonia O-Trek– donde se desató la tormenta de nieve.

Victoria, una trabajadora de relaciones públicas con sede en Cornwall, había compartido anteriormente un vídeo filmado por un compañero británico que mostraba al grupo vadeando ríos embravecidos bajo un cielo gris y sombrío.

El clip muestra a excursionistas empapados tropezando con cruces crecidos por torrentes a medida que la tormenta aumentaba su ritmo.

Su compañero británico, que publicaba como thegingerbreadfox y se refería a Victoria como “VB”, escribió:

“Día 1 del Patagonia O-Trek: también conocido como 15 km de ¿por qué carajo volé 8.000 cuando podría haber caminado alrededor de Bodmin Moor bajo una ligera llovizna?

“Lo cabreó desde el primer paso, el sendero se rebautizó como un afluente del Amazonas, y en un momento estoy bastante seguro de que vi una trucha alcanzarme. Cinco cruces de ríos y sólo un maldito puente. Debería haber traído una canoa y un sacerdote.

“La moral está en su punto más bajo… y ENTONCES el cielo se despejó repentinamente, el valle se abrió como una lata de melocotones y llegamos al campamento con pie de trinchera.

“La cena fue gourmet: agua rehidratada en una bolsa, mientras que VB, o la propia Patagonia Princess, cenó en pensión completa de primera clase porque pagó LIBRAS 900 por no llevar bolsa.

“También estamos recaudando dinero para Movember, para la salud mental de los hombres y la prevención del suicidio”.

El desconsolado presidente chileno, Gabriel Boric, ofreció sus condolencias en un mensaje en X, diciendo:

“A los familiares, amigos y seres queridos de las cinco personas de nacionalidad mexicana, alemana y británica que lamentablemente fallecieron en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, envío mi más sentido pésame.

“Sepan que pueden contar con la plena colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos momentos difíciles”.

VER CLARAMENTE Un mecánico revela un botón ‘secreto’ que descongelará tus ventanas aún más rápido bailando el vals La declaración completa de La Voix mientras la estrella lesionada se ve obligada a retirarse de Strictly

Las víctimas mexicanas fueron identificadas como Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, mientras que las alemanas fueron Nadine Lichey y Andreas Von Pein.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo dijo: “Estamos apoyando a la familia de una mujer británica que murió tras un incidente en Chile y estamos en contacto con las autoridades locales”.