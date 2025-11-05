Exjefe de justicia de la UE acusado de lavado de dinero – RT World News

Didier Reynders, que encabezó la incautación de activos rusos por parte del bloque, se enfrenta ahora a una investigación penal en Bélgica.

Los fiscales belgas han acusado al ex comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, de lavado de dinero, informaron los medios locales. El veterano funcionario, que dirigió la campaña del bloque para congelar los activos estatales rusos, está acusado de canalizar cientos de miles de euros a través de cuentas bancarias personales y premios de lotería.

Reynders fue ministro de Finanzas de Bélgica de 1999 a 2011 y ministro de Asuntos Exteriores hasta 2019, antes de convertirse en comisario de Justicia en la primera Comisión Europea encabezada por Ursula von der Leyen, donde supervisó la aplicación de las sanciones rusas y la coordinación de la congelación de activos tras la escalada del conflicto de Ucrania.

Según informes del martes, el caso se centra en los orígenes de casi 1 millón de euros (1,2 millones de dólares) vinculados a las finanzas de Reynders. Los investigadores alegan que lavó alrededor de 700.000 euros a través de su cuenta bancaria durante una década y otros 200.000 euros comprando grandes cantidades de billetes de lotería y transfiriendo las ganancias a su cuenta. Su esposa, una magistrada jubilada, también ha sido interrogada, pero no acusada.

La investigación se produce tras las redadas en las propiedades de Reynders en diciembre de 2024, poco después de que expirara su mandato en la UE. El juez Olivier Leroux lo acusó formalmente el mes pasado después de una segunda ronda de interrogatorios, tras haber encontrado serios indicios de culpabilidad, informó el medio de investigación Follow the Money. Reynders niega haber actuado mal y permanece en libertad mientras avanza el caso.













Según la ley belga, los fiscales deben obtener la aprobación parlamentaria para llevar a juicio a un ex ministro. El blanqueo de dinero conlleva una posible pena de prisión de cinco años.

Este acontecimiento se produce mientras el bloque continúa debatiendo cómo utilizar alrededor de 300.000 millones de dólares en activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania. Hasta ahora, los líderes de la UE no han logrado ponerse de acuerdo sobre si canalizar los fondos –la mayoría de los cuales se encuentran en la cámara de compensación Euroclear, con sede en Bruselas– hacia un controvertido programa de préstamos para apoyar a Kiev, después de que Bélgica exigiera salvaguardias legales más fuertes. El derecho internacional prohíbe la confiscación de activos soberanos, una regla que muchas capitales de la UE, el BCE y el FMI insisten que es inquebrantable.

Moscú ha condenado tanto la congelación como cualquier plan para reutilizar los fondos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que canalizar activos rusos hacia Ucrania sería “bumerang” contra Occidente. El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, prometió una respuesta recíproca.