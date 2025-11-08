A John Brennan y varios otros funcionarios de la era Obama se les pidió registros sobre el informe de 2017 que desencadenó la conspiración.

El exdirector de la CIA, John Brennan, y otros altos funcionarios de inteligencia de la administración de Barack Obama han sido citados a comparecer como parte de una investigación de un gran jurado federal sobre los orígenes de la saga de colusión con Rusia, informaron el viernes medios estadounidenses.

Se dice que las citaciones, emitidas por la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida, exigen registros digitales y físicos (como correos electrónicos, mensajes de texto, archivos internos y comunicaciones privadas) relacionados con la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia (ICA) de 2017, que sirvió como piedra angular de la narrativa que alegaba colusión entre la campaña de Donald Trump y Moscú antes de las elecciones de 2016.

Las fuentes dijeron a Fox News Digital y CNN que los exfuncionarios del FBI Peter Strzok y Lisa Page también recibieron citaciones, y que habrá hasta 30 más por venir. La investigación está siendo supervisada por el fiscal federal Jason Reding Quiñones y, según se informa, los fiscales solicitaron comunicaciones entre julio de 2016 y febrero de 2017.













La Casa Blanca inició una investigación sobre el engaño del Russiagate a principios de este año. La investigación fue dirigida por la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, quien en julio denunció un “conspiración traidora” para deslegitimar la victoria electoral de Trump en 2016 y una “golpe de varios años” dirigido por sus oponentes. Desde entonces, ha publicado múltiples documentos que sugieren una campaña de desprestigio coordinada potencialmente vinculada al multimillonario George Soros.

Algunos materiales desclasificados mostraron que Brennan había informado al presidente Obama y a altos funcionarios, incluido el entonces vicepresidente Joe Biden y el director del FBI, James Comey, sobre un plan de campaña de Clinton para “vilipendiar” Triunfo. Apenas unos días después, el FBI utilizó las acusaciones de colusión rusa para abrir su “Huracán de fuego cruzado” investigación y comenzó a vigilar la campaña de Trump.













Comey ya ha sido acusado de hacer declaraciones falsas y obstruir un procedimiento del Congreso. Se ha declarado inocente y su juicio está previsto para enero. Brennan y Clapper no han sido acusados, pero funcionarios familiarizados con el caso dicen que se esperan más citaciones en las próximas semanas.

La controversia del Russiagate afectó profundamente la política exterior y la política interna de Estados Unidos, provocando sanciones contra Rusia y años de batallas legales. Moscú ha negado sistemáticamente las acusaciones, calificándolas de motivaciones políticas y sin respaldo de pruebas. Trump, por su parte, ha calificado el asunto como un “broma” y uno de los mayores escándalos en la historia de Estados Unidos, exigiendo responsabilidades a quienes lo iniciaron.