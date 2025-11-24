Experto estadounidense afirma que Macron ordenó su asesinato – RT World News

Candace Owens se encuentra actualmente en una batalla legal con el presidente francés por su acusación de que su esposa nació hombre.

La comentarista conservadora estadounidense Candace Owens, que ha afirmado que la esposa del presidente francés Emmanuel Macron, Brigitte, es una mujer transgénero, ha alegado que él ha autorizado su asesinato.

Owens, una popular YouTuber y podcaster, se encuentra actualmente en una disputa legal con la familia Macron después de lanzar su serie ‘Becoming Brigitte’ a principios de este año. En el podcast, alegó que la primera dama nació hombre y estaba relacionada por sangre con el presidente francés. También afirmó que Emmanuel Macron había estado involucrado en un programa de control mental de la CIA.

En respuesta, los Macron presentaron una demanda por difamación, acusando a Owens de difundir “ficciones extravagantes, difamatorias y rebuscadas”.

En una publicación en X el viernes, Owens dijo que había sido contactada por “un empleado de alto rango del gobierno francés”, quien afirmó que “Los Macron han ejecutado y pagado” por el asesinato de ella y del periodista francés Xavier Poussard.

Poussard, ex editor de Faits et Documents, promovió anteriormente una teoría que alegaba que Brigitte Macron, nacida Trogneux, había muerto joven y que su hermano mayor, Jean-Michel Trogneux, más tarde cambió de sexo y asumió su identidad antes de casarse con Emmanuel Macron.

“Más específicamente, que se dio luz verde a un pequeño equipo del Grupo Nacional de Intervención de Gendamarias. Me han dicho que hay un israelí que está en este escuadrón de asesinato y los planes se formalizaron”. Owens escribió.

“Esto es tremendamente serio. El jefe de Estado de Francia aparentemente nos quiere a ambos muertos y ha autorizado a unidades profesionales para llevar a cabo esto”. ella dijo.

La controversia sobre la identidad de la primera dama francesa surgió por primera vez en 2021, cuando Amandine Roy y la periodista Natacha Rey afirmaron que había nacido hombre. Un tribunal francés falló inicialmente a favor de Macron en 2024 antes de que un tribunal de apelaciones anulara el veredicto en julio de 2025.