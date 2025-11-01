Exploradores de francotiradores, Fuerza Delta y SEAL de la Armada que mataron a Bin Laden... Cómo Trump puede 'extraer' al loco Maduro de Venezuela

EN un buque de carga reconvertido apodado “Barco Fantasma” en el Caribe, 150 Navy SEAL están listos para atacar.

Utilizado como base flotante para operaciones especiales en Medio Oriente, el equipo que eliminó a Bin Laden se ha unido a la flota estadounidense que se está reuniendo frente a la costa de Venezuela, mientras Donald Trump intensifica su enfrentamiento militar con el loco dictador Nicolás Maduro.

Los bombarderos B-1 de Trump fueron vistos volando frente a la costa de Venezuela el lunes, en la última demostración de fuerza de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.

El presidente de Estados Unidos continúa ejerciendo presión sobre el tirano venezolano, a quien acusa de financiar a los cárteles del narcotráfico.

El mes pasado, tres B-52 estadounidenses volaron junto a F-35 del Cuerpo de Marines en lo que las autoridades estadounidenses llamaron una “demostración de ataque con bombardero”.

Como parte de su guerra contra las drogas, Trump hasta ahora ha reunido alrededor de 10.000 soldados, un grupo de marines estadounidenses y al menos 10 buques de guerra para el Caribe.

Y la llegada del USS Gerald Vado – el portaaviones más grande del mundo – en el Caribe esta semana es una clara señal de que Trump planea intensificar las acciones militares contra Venezuela y llevar a cabo amenazas de ataques aéreos y operaciones especiales contra objetivos terrestres.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha comparado el gobierno de Venezuela con el de ISIS y Al Qaeda, lo que indica claramente que el Pentágono está llevando a cabo operaciones encubiertas para desmantelar el régimen de Maduro.

El desembarco de tropas estadounidenses podría seguir en una “segunda fase” para asegurar infraestructura clave, como el aeropuerto principal y las instalaciones petroleras.

Los críticos dicen que los 2.200 marines a bordo de embarcaciones frente a las costas de Venezuela no constituyen una fuerza lo suficientemente grande como para invadir un país dos veces más grande que Francia con fuerzas armadas y milicias.

Pero hay informes de que la Unidad Expedicionaria de la Marina está duplicando sus efectivos con refuerzos de Estados Unidos.

La proximidad geográfica de Venezuela a Estados Unidos permite que los paracaidistas de élite sean trasladados directamente desde su base en Fort Bragg, Carolina del Norte, como en la invasión de Panamá en 1989, cuando la 82.ª división aerotransportada capturó al dictador Manuel Noriega.

Fuentes del Pentágono dicen que una invasión terrestre “no está en las cartas”.

En cambio, están planeando operaciones “quirúrgicas” para “extraer” a Maduro y sus principales secuaces, según Estados Unidos. Ejército Profesor de la Escuela de Guerra y especialista en América Latina, Dr. Evan Ellis.

El Equipo SEAL 6 de la Marina de los EE.UU. que mató a Bin Laden y la Fuerza Delta del Ejército (inspirada en el SAS de Gran Bretaña) son clave para el plan.

Y helicópteros Blackhawk del 160º Regimiento de Operaciones Especiales de la fuerza aérea, modificados con sigilo característicasavanzados sistemas de radar y navegación inercial, han sido vistos volando hacia Trinidad Tobago.

Esto está a sólo 11 millas de Venezuela, desde donde se pueden lanzar misiones de infiltración.

Alrededor de 150 focas también se encuentran a bordo de un buque de carga reconvertido conocido como “barco fantasma”.

Se ha utilizado como base flotante para operaciones especiales en Medio Oriente y ahora se ha unido a la flota estadounidense que se ensambla en el Caribe.

Con dos helipuertos y equipo de guerra electrónica, el buque puede operar sin ser detectado cerca de la costa de Venezuela que Maduro ha estado fortificando con defensa aérea y misiles antibuque rusos e iraníes.

El régimen de Maduro afirmó esta semana haber capturado a tres agentes de la CIA, supuestamente realizando una operación de “bandera falsa” para justificar un ataque estadounidense.

Pero hasta el momento no ha presentado pruebas de las acusaciones.

Fuentes del Pentágono han desestimado las afirmaciones como “noticias falsas” destinadas a desacreditar las misiones encubiertas ordenadas por Trump.

Pero detrás de los titulares se esconde un actor más silencioso pero potencialmente decisivo: la CIA.

Se produce cuando, según se informa, el presidente Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela a través de un “hallazgo” presidencial: una luz verde legal que, históricamente, puede darle a la agencia una amplia libertad para actuar sin necesitar una nueva aprobación del Congreso.

Ese tipo de aprobación puede traducirse en todo, desde ataques paramilitares selectivos hasta operaciones de influencia destinadas a derrocar regímenes hostiles, un patrón observado en intervenciones estadounidenses pasadas.

El alcance de tal hallazgo lo determina la Casa Blanca.

El ex oficial paramilitar de la CIA Mick Mulroy dijo a la BBC: “Los parámetros de las autoridades están establecidos en el hallazgo.

“Pero realmente no hay limitaciones y no necesita la aprobación del Congreso”.

En la práctica, eso significa que la CIA podría organizar cacerías humanas para “encontrar, arreglar y terminar”, llevar a cabo ataques con drones contra presuntos narcotraficantes o llevar a cabo campañas de sabotaje e influencia para moldear la política local.

Los veteranos de la agencia dicen que la caja de herramientas les resulta familiar: ataques precisos contra líderes de cárteles, entrenamiento clandestino y armamento de grupos anti-régimen, campañas mediáticas y monetarias para cambiar la opinión pública, o sabotaje de la infraestructura del régimen.

Marc Polymeropoulos, un veterano de 26 años de la CIA, dijo: “Está persiguiendo a ciertos individuos, redes o cadenas de suministro.

“Es caza humana, y no hay nadie mejor en el planeta para eso que la CIA”.

Las fuerzas especiales se centran en establecer una estrecha vigilancia alrededor de Maduro y una veintena de líderes más para su captura o eliminación, rastrear sus comunicaciones y localizar escondites secretos de armas, dicen las fuentes.

Equipos de observación expertos camuflados guiarían en el aire huelgas o lanzar drones contra búnkeres de mando, laboratorios de drogas ocultos y campamentos guerrilleros difíciles de identificar desde el aire.

Las unidades de acción directa insertadas por helicópteros también podrían realizar incursiones antes del amanecer en instalaciones clave, armadas con rifles de asalto HK416 que disparan a una velocidad de 850 disparos por minuto y gafas de visión nocturna de cuatro tubos con campos de visión panorámicos de 97 grados.

El Dr. Ellis dijo a The Sun: “Los equipos de operaciones especiales podrían permanecer en el terreno para perseguir a jefes de cárteles menores, agentes de inteligencia cubanos y otros elementos pro-régimen que puedan organizar ataques terroristas y resistencia guerrillera después de que los capos hayan sido eliminados”.

También se les podría exigir que protejan a los líderes elegidos democráticamente que intentan establecer un nuevo gobierno.

Los exploradores de francotiradores especializados de las compañías SEALS y Marines Force Recon también asegurarán peligrosos corredores cuesta arriba hacia la capital, Caracas, desde el aeropuerto costero de Maiquetía.

Utilizando rifles Barret de .50 mm de alta precisión y largo alcance, dispararían contra saboteadores y terroristas armados con armas de asalto rusas.

La guerra de Trump contra las drogas hasta ahora ha estado marcada por ataques letales con embarcaciones contra “narcoterroristas” que supuestamente contrabandeaban drogas a Estados Unidos.

Washington afirma haber destruido al menos 10 barcos sospechosos de contrabando de narcóticos, matando a 43 personas desde septiembre.

Trump ha insinuado que su campaña pronto podría trasladarse a territorio, descrito por Maduro como un complot para derrocarlo del poder.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, un aliado cercano de Maduro, dijo que “no hay duda” de que Trump está intentando derrocar al gobierno venezolano.

Los equipos de operaciones especiales podrían permanecer en el terreno para perseguir a jefes de cárteles menores, agentes de inteligencia cubanos y otros elementos pro-régimen que puedan organizar ataques terroristas y resistencia guerrillera después de que los capos sean eliminados.

Dr. Evan Ellis

“Trump quiere convertir a Venezuela en una colonia de Estados Unidos”, afirmó Saab.

Cuando se le preguntó sobre el riesgo de una invasión de tierras, dijo: “No debería suceder, pero estamos preparados”.

A pesar de esto, Saab insistió en que Venezuela sigue abierta a la diplomacia y agregó que el país “aún está listo para reanudar el diálogo” con Estados Unidos, a pesar de lo que describió como su “lucha ilegítima contra el narcotráfico”.

Trump ha calificado a Maduro de “líder de una banda del crimen organizado”, encabezando el Cartel de los Soles, la red narcoterrorista más poderosa de Venezuela y de la región en general.

Washington ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares a cualquiera que pueda dar información que conduzca al arresto de Maduro.