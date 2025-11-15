Explosión masiva arrasa un parque industrial cerca del principal aeropuerto de Argentina con vuelos retrasados ​​​​y cancelados

Una explosión MASIVA arrasó un parque industrial cerca del principal aeropuerto internacional de Argentina, creando caos y escenas apocalípticas.

Los vuelos hacia y desde la capital, Buenos Aires, fueron cancelados con retraso el viernes por la noche, y al menos 15 personas fueron hospitalizadas por la explosión.

Las imágenes de la escena muestran un gran incendio ardiendo, levantando una gran nube de humo espeso.

De repente, la planta se ve envuelta en una colosal bola de fuego que se eleva hacia el cielo nocturno.

Un ruido ensordecedor de explosión resuena en el terreno mientras suenan las alarmas de incendio y los testigos se sumergen en busca de refugio.

Las llamas continúan subiendo hacia el cielo después de la explosión.

Hubo una poderosa explosión alrededor de las 9 de la noche del viernes, seguida de varias más pequeñas, informan los medios locales.

Gastón Granados, intendente de Ezeiza, dijo: “Las explosiones e incendios que se están produciendo en las diferentes fábricas son enormes.

“Estamos tratando de controlar [the fire] y extinguirlo, pero hasta ahora no hemos podido hacerlo”.

El humo del infierno provocó retrasos en varios vuelos que debían aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

No se sabe exactamente qué causó la explosión, aunque se supone que el material procedía de una de las cinco fábricas en llamas.

Granados dijo que una era una planta química y otra una planta de plásticos.

Un gran equipo de bomberos luchó por contener el incendio.

El jefe de bomberos local, Fabián García, dijo: “Es un incendio complejo. Será un incendio largo”.

Esta es una noticia de última hora, habrá más por seguir.