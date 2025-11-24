Expresidente brasileño infringió normas de vigilancia por ‘alucinaciones’: abogados – RT World News

Jair Bolsonaro fue detenido recientemente después de meses bajo arresto domiciliario mientras apelaba su sentencia de 27 años por planear un golpe de estado.

El presunto intento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro de alterar su monitor electrónico de tobillo mientras estaba bajo arresto domiciliario fue el resultado de problemas de salud y efectos secundarios de los medicamentos, dijeron sus abogados el domingo.

Bolsonaro fue puesto previamente bajo custodia después de meses de arresto domiciliario, y la Corte Suprema votará el lunes sobre si mantiene su detención preventiva.

En septiembre, el hombre de 70 años fue condenado a 27 años de prisión por intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022 del país. Bolsonaro niega haber actuado mal y su equipo legal está apelando el veredicto. A principios de este mes, el tribunal superior de Brasil rechazó por unanimidad su apelación de la sentencia de prisión.

el ex presidente “sufre enfermedades concomitantes que requieren tratamiento” y toma diversos medicamentos, incluidos los “que afecta el sistema nervioso central” informó la agencia pública de noticias Agencia Brasil, citando el documento presentado por los abogados de Bolsonaro ante el Tribunal Supremo de Brasil.

Los abogados habrían precisado que la interacción de los medicamentos que toma actualmente el expresidente son conocidas por “Efectos secundarios, que incluyen alteración del estado mental con posible confusión mental, desorientación, alteración de la coordinación, sedación, alteración del equilibrio, alucinaciones y deterioro cognitivo”.













Los abogados solicitaron al tribunal que revisara el último fallo para trasladarlo del arresto domiciliario a la custodia.

El caso de Bolsonaro surge de un complot golpista que, según los fiscales, comenzó en 2021 con esfuerzos para erosionar la confianza pública en el sistema electoral de Brasil. Después de la derrota de Bolsonaro en 2022, alegaron que se instó a sus partidarios a movilizarse en la capital, Brasilia, donde irrumpieron y destrozaron los tres poderes del gobierno del país el 8 de enero de 2023.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el procesamiento de Bolsonaro de motivado político, al imponer elevados aranceles del 50% a Brasil. A principios de este mes, Washington comenzó a reducir algunos de los impuestos. Estados Unidos también sancionó al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien dictó el veredicto, por lo que describió como “graves violaciones de derechos humanos” y anunció restricciones de visa contra él y otros funcionarios judiciales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó lo que llamó tácticas de presión de Washington, acusando a Estados Unidos de haber “ayudó a dar un golpe de estado” y prometiendo que Brasil “No lo olvidaré.”