Exsoldado británico arrestado después de que el cuerpo de una madre keniana encontrado en un tanque séptico dijera que el asesinato de un colega fue “sexo que salió mal”

Un EX soldado británico acusado de matar a una madre keniana supuestamente le dijo a su colega que el asesinato fue “un acto sexual que salió mal”.

Robert James Purkiss, de 38 años, ha comparecido ante un tribunal de Londres tras ser detenido en relación con el presunto asesinato de Agnes Wanjiru.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Wanjiru fue encontrado en un tanque séptico en el hotel Lion’s Court en la ciudad keniana de Nanyuki en 2012, después de haber sido visto por última vez en el hotel con un grupo de soldados británicos.

El hotel era popular entre los soldados británicos que se encontraban en un campo de entrenamiento del ejército en Nanyuki, 200 kilómetros al norte de la capital, Nairobi.

La madre soltera de un bebé que entonces tenía cuatro meses fue golpeada y apuñalada, y probablemente todavía estaba viva cuando la arrojaron al tanque séptico, dijo un magistrado en el informe de la investigación de 2019.

En septiembre, Kenia presentó una solicitud formal para extraditar a un sospechoso.

Acertijo de muerte Se emite orden de arresto contra un exsoldado británico acusado de matar a una madre keniana GARANTÍA BRITÁNICA Soldado británico será extraditado a Kenia acusado de horrible asesinato de una mujer

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Gran Bretaña dijo que el sospechoso era Purkiss, quien fue arrestado el jueves por agentes especializados después de que se emitiera la orden.

Purkiss, de 38 años, dijo al tribunal que tenía intención de impugnar la extradición y fue puesto bajo custodia antes de su próxima comparecencia ante el mismo tribunal el 14 de noviembre.

Sus abogados dijeron al tribunal que él “niega vehementemente” el asesinato.

El fiscal Joel Smith dijo que los soldados británicos de permiso habían estado bebiendo mucho el 31 de marzo de 2012 en un hotel donde se sabía que pagaban a mujeres locales a cambio de sexo.

Le dijo al tribunal que Wanjiru fue vista con vida por última vez la noche del 31 de marzo de 2012, cuando salió de un hotel en Nanyuki con un soldado.

Fue denunciada como desaparecida el 2 de abril y su cuerpo fue encontrado “significativamente descompuesto” el 5 de junio.

Smith dijo que un examen post mortem identificó una herida de arma blanca en la parte inferior del abdomen y un pulmón colapsado.

Le dijo al tribunal que colegas del acusado le habían dicho a la policía militar en Kenia que Purkiss había confesado haber matado a Wanjiru e incluso bromeó sobre su muerte en mensajes de Facebook.

Un soldado, que había estado bebiendo esa noche, dijo que vio a Purkiss llorando, dijo el fiscal al tribunal.

Cuando le preguntaron por qué, el acusado dijo: “La maté”, dijo Smith.

Smith dijo que Purkiss le dijo a otro colega que lo que salió mal fue el sexo y llevó a un soldado al tanque séptico para ver el cuerpo.

El abogado defensor David Josse dijo que Purkiss, que trabaja por cuenta propia y desde la casa que comparte con su esposa y sus dos hijos, niega con vehemencia el cargo de asesinato.

Purkiss no se declaró culpable, pero sacudió la cabeza mientras el fiscal describía las pruebas en su contra.

Fue puesto bajo custodia y la próxima vez comparecerá ante el mismo tribunal a través de un enlace de video el 14 de noviembre para una nueva audiencia de solicitud de fianza.

Se convertirá en el primer militar británico en ser extraditado a un país extranjero por el asesinato de un civil si el caso continúa.

LISTO PARA LA SELVA Se revela la alineación completa de I’m A Celeb con leyendas de las telenovelas y pin-up de televisión TRUCO DE JABÓN Perdí el puesto 13 en Mounjaro y necesitaba un nuevo pasaporte; debes verificar tu ‘TDEE’

Esther Njoki, portavoz de la familia de Agnes Wanjiru, dijo: “Estamos contentos de que finalmente, después de una larga espera y frustración, el gobierno haya comenzado a actuar, aunque haya tardado mucho tiempo.

“Tenemos un rayo de esperanza de que ahora se hará justicia a la familia”.