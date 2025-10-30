Extraño momento en que un policía aparece en la corte en una llamada de Zoom sin pantalones al salir del juez y le pregunta: “¿Tiene pantalones puestos, señor?”

ESTE es el extraño momento en que un policía de Detroit apareció en una audiencia judicial virtual vestido con la camisa de su uniforme oficial, pero sin pantalones.

El oficial Matthew Jackson sorprendió a la sala del tribunal y ahora está bajo investigación cuando inició sesión en una audiencia de Zoom usando solo sus calzoncillos por debajo de la cintura.

El momento asombroso tuvo lugar el 27 de octubre y rápidamente se volvió viral después de que el juez, claramente desconcertado, lo denunció delante de todos.

“¿Tiene unos pantalones puestos, señor?” preguntó el juez Sean Perkins.

“No, señor”, admitió Jackson, antes de ajustar apresuradamente su cámara para recortar sus piernas desnudas.

El extraño intercambio tuvo lugar durante una audiencia para una mujer acusada de carreras de autos y alteración del orden público.

A pesar del incómodo comienzo, el proceso continuó como si nada hubiera pasado.

Pero el asombrado personal del tribunal y los abogados no se apresuraron a olvidarlo.

La abogada TaTaNisha Reed, que representaba al acusado, dijo que no podía creer lo que veía.

“Estaba tratando de resolverlo. ¿Estoy viendo lo que creo que estoy viendo? Especialmente con un oficial de policía. Así que fue un día interesante, por decir lo menos”, le dijo a ABC7.

Reed incluso intervino en mitad de la audiencia para señalarlo.

“Dije: ‘Juez, necesita alterar su cámara’, y fue entonces cuando el juez dijo: ‘Oh’”, recordó.

Desde entonces, el clip ha circulado en línea, lo que provocó una investigación interna por parte del Departamento de Policía de Detroit.

El juez principal del Tribunal de Distrito 36, William McConico, dijo que el juez que lo presidía quedó completamente conmocionado.

“Hablé con el juez Perkins porque quería saber qué pasó por su mente sobre cómo manejó el caso”, dijo McConico a ABC7.

“Estaba atónito, obviamente. Estaba en shock. El oficial Jackson es una persona que conoce”.

Pero McConico añadió que Perkins decidió no suspender la audiencia por respeto a la conducta normalmente profesional de Jackson.

“Quería recalcarme que el oficial Jackson es un oficial de policía muy profesional, siempre ha sido muy cortés con los ciudadanos y por eso fue un poco sorprendente”, dijo.

El jefe de policía de Detroit, Todd Bettison, emitió un comunicado condenando el incidente y prometiendo acciones.

“El Departamento de Policía de Detroit exige que sus agentes se representen a sí mismos de manera digna y profesional mientras asisten a los procedimientos judiciales”, dijo.

“Las acciones del oficial involucrado no son representativas del profesionalismo de este departamento y se abordarán adecuadamente para mantener la confianza del público y el funcionamiento eficiente de este departamento”.

Bettison también se disculpó con “los jueces y el personal del tribunal, así como con cualquier otra persona que haya estado presente durante este incidente”.

El departamento ahora planea implementar capacitación para los oficiales sobre etiqueta en la corte virtual, incluido, presumiblemente, un recordatorio de usar pantalones.