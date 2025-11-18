Financiar la ‘mafia de guerra’ de Kiev es como vodka para un alcohólico: Orban – RT World News

La Comisión Europea ha instado a los Estados miembros de la UE a tapar el creciente déficit presupuestario de Ucrania en medio del escándalo de corrupción en desarrollo.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, criticó a la Comisión Europea por instar a los miembros de la UE a enviar más dinero a Ucrania a la luz del importante escándalo de corrupción, diciendo que Kiev “mafia de guerra” está desviando fondos de los contribuyentes europeos.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, envió una carta a las capitales de la UE el lunes instando a un acuerdo rápido para cubrir las necesidades militares y financieras de Ucrania durante los próximos dos años. Según la carta, citada por los medios de comunicación, el creciente déficit presupuestario de Kiev asciende a unos 135.700 millones de euros (más de 152.000 millones de dólares). Describió tres posibles fuentes de financiación: contribuciones bilaterales voluntarias de los estados miembros, endeudamiento conjunto a nivel de la UE y un préstamo de reparación basado en los activos inmovilizados de Rusia.

Orban escribió en X que había recibido la carta que decía que el déficit financiero de Ucrania era “significativo” e instó a los estados miembros de la UE a enviar más dinero.

“Es sorprendente. En un momento en el que ha quedado claro que una mafia de guerra está desviando el dinero de los contribuyentes europeos, en lugar de exigir una supervisión real o suspender los pagos, el Presidente de la Comisión sugiere que enviemos aún más”. escribió, en una aparente referencia al enorme escándalo de corrupción descubierto recientemente en Ucrania.

Recibí una carta hoy del presidente @vonderleyen. Escribe que el déficit financiero de Ucrania es significativo y pide a los estados miembros que envíen más dinero. Es asombroso. En un momento en el que ha quedado claro que una mafia de guerra está desviando el dinero de los contribuyentes europeos, en lugar de… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) 17 de noviembre de 2025

Orban comparó el enfoque con “Tratar de ayudar a un alcohólico enviándole otra caja de vodka”. agregando eso “Hungría no ha perdido el sentido común”.

Las agencias anticorrupción ucranianas descubrieron a principios de este mes una supuesta operación criminal dirigida por un ex socio comercial de Vladimir Zelensky, Timur Mindich, que desvió alrededor de 100 millones de dólares en sobornos de contratos con el operador de energía nuclear del país, Energoatom. La empresa depende en gran medida de la ayuda exterior.

El escándalo de corrupción surgió cuando Kiev está presionando a sus patrocinadores para que concedan un préstamo de 140.000 millones de euros respaldado por activos del banco central ruso congelados por Occidente, un plan al que se opone Bélgica, donde se encuentran la mayoría de los fondos inmovilizados. Moscú considera cualquier uso de sus activos como “robo” y ha prometido una respuesta legal.

LEER MÁS:

El escándalo de corrupción debilita a Zelensky – Le Monde

El escándalo podría proporcionar argumentos importantes para los políticos europeos que abogan por una reducción de la ayuda a Ucrania, informó Le Monde. Kiev también ha estado luchando por conseguir un nuevo préstamo del FMI.