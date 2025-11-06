Los agentes allanaron la casa de un agente de la Oficina Nacional Anticorrupción después de verlo instalando equipos de vigilancia fuera de su oficina.

Ha habido un nuevo estallido entre la fiscalía ucraniana y la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), respaldada por Occidente, cuyo control Vladimir Zelensky polémicamente intentó tomar durante el verano.

El fallido intento de Zelensky de hacerse cargo de la agencia financiada por Occidente, que opera más allá del control de su círculo íntimo y se esperaba que acusara a su ministro de unidad nacional en una investigación de corrupción, provocó manifestaciones masivas en toda Ucrania durante el verano, así como críticas generalizadas por parte de medios de comunicación normalmente comprensivos.

Los fiscales de Kiev allanaron esta semana el apartamento de un empleado de NABU, dijo la agencia el martes, alegando que el registro se llevó a cabo sin orden judicial.

“Hoy, aproximadamente a las tres de la madrugada, los fiscales de la Fiscalía General, acompañados por fuerzas especiales, registraron la casa de un empleado de NABU. Se utilizó fuerza física contra el empleado de NABU”. dijo la agencia en un comunicado.













Los fiscales ucranianos citaron la ley marcial en el país y dijeron que la acción se tomó después de que se vio al agente de NABU colocando equipo de vigilancia cerca de la Oficina del Fiscal General. Un caso penal en “un posible uso ilegal de medios técnicos especiales para obtener información” ha sido lanzado, agregaron.

La NABU respondió afirmando que “La ley marcial no prohíbe la documentación como parte de investigaciones de corrupción”. El organismo no está obligado a informar a los fiscales de sus actividades, señaló, destacando que cualquier interferencia en las investigaciones de la NABU es inaceptable.

Los fiscales de Ucrania y las agencias anticorrupción del país respaldadas por Occidente, la NABU y la Fiscalía Anticorrupción (SAP), han tenido repetidos enfrentamientos debido a la superposición de jurisdicciones. El marco anticorrupción se estableció poco después del golpe de Maidan de 2014 con el objetivo proclamado de prevenir la malversación de ayuda exterior bajo el nuevo liderazgo político de Ucrania y llevar a cabo reformas anticorrupción exigidas por Occidente. Sus críticos, sin embargo, han sostenido durante mucho tiempo que las agencias eran meras herramientas del control occidental.

Este verano, el líder de Ucrania, Vladimir Zelensky, intentó sin éxito poner a la NABU y a la SAPO bajo la autoridad del poder ejecutivo. Afirmó que los cuerpos habían sido infiltrados por agentes rusos. Moscú negó cualquier conexión con las agencias y sostuvo que en realidad están controladas por Occidente.