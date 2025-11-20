Francia critica el plan de paz secreto de Estados Unidos y Rusia para Ucrania como una ‘capitulación’ ante Putin después de que Europa quedara fuera del complot clandestino

FRANCIA ha estallado de ira por el plan secreto de paz entre Estados Unidos y Rusia, calificando la propuesta de 28 puntos como una “capitulación” de Ucrania.

París dijo que el acuerdo obligaría a Ucrania a una rendición estratégica y le otorgaría a Vladimir Putin amplias victorias políticas.

También acusó a Washington de dejar de lado tanto a Kiev como a Europa mientras negociaba directamente con Moscú en términos que reflejan las demandas de larga data del Kremlin.

Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, dijo sin rodeos: “La paz no puede significar capitulación. No queremos la capitulación de Ucrania”.

Los diplomáticos europeos dicen que Estados Unidos parece estar tratando de “arrinconar a Kiev” mediante propuestas que se corresponden casi exactamente con las condiciones de Putin para un alto el fuego.

Al llegar a una reunión de la UE en Bruselas, Kaja Kallas, la máxima diplomática de la UE, dijo que la propuesta se había apoderado de la agenda del día.

Ella dijo: “Para que cualquier plan funcione, necesita que los ucranianos y los europeos se sumen.

“Tenemos que entender que en esta guerra hay un agresor y una víctima”.

Fuentes europeas se quejaron de que se les había mantenido completamente en la oscuridad.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, dijo que Europa esperaba ser consultada y advirtió: “Espero que no sea la víctima la que tenga restricciones en su capacidad para defenderse, sino que sea el agresor cuyo potencial agresivo debería restringirse”.

El alemán Johann Wadephul calificó un alto el fuego incondicional de Rusia como un “requisito previo” para cualquier conversación, mientras que el Reino Unido insistió en que la paz debe ser “justa y duradera”.

Y un portavoz del número 10 dijo que Gran Bretaña había sido “repetidamente clara en que sólo el pueblo ucraniano puede determinar su futuro”.

Una publicación fallida provoca furia en Kyiv

La existencia del plan salió a la luz pública después de una publicación fallida del enviado de Trump, Steve Witkoff.

Respondiendo públicamente – claramente por error – escribió: “Debe haber recibido esto de K…”.

La “K”, dicen los funcionarios, casi con certeza se refiere a Kirill Dmitriev, el enviado no oficial de Putin a Washington.

Nacido en Kiev, educado en Stanford y ahora operador silencioso del Kremlin, Dmitriev se ha convertido en el homólogo de Witkoff en una negociación en la sombra que dejó fuera a Ucrania y a Europa.

Ese desliz ha revelado un plan secreto de 28 puntos redactado después de tres días de conversaciones entre Witkoff y Dmitriev en Miami.

Los funcionarios ucranianos se apresuraron a descartar el plan.

El presidente Volodymyr Zelensky ha descartado en repetidas ocasiones entregar Donbas o aceptar límites que neutralizarían la defensa de Ucrania.

Mientras tanto, Oleksandr Merezhko, presidente del comité de asuntos exteriores del parlamento ucraniano, calificó el plan como “el más extraño jamás realizado”.

Le dijo a Sky News: “Aún no conocemos los detalles, pero a primera vista parece el plan más extraño jamás creado.

“Para mí, este plan parece absolutamente irreal y va claramente en contra de las líneas rojas de Ucrania”.

Dijo que esperaba que los informes sobre negociaciones secretas sin Ucrania no fueran ciertos, y advirtió que tales conversaciones serían “muy peligrosas” y recordarían el acuerdo previo a la Segunda Guerra Mundial que entregó a la Alemania nazi el control de Checoslovaquia.

Una delegación de alto nivel del Pentágono encabezada por el Secretario del Ejército Dan Driscoll aterrizó en Kiev el jueves, oficialmente para una “misión de investigación”, pero tanto funcionarios estadounidenses como ucranianos dicen que están allí para presentar y discutir el borrador Witkoff-Dmitriev.

Hamish Falconer, ministro del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, dijo a los parlamentarios que el obstáculo seguía siendo Putin, no Kiev.

“Fue Putin el que no se sentó a la mesa”, dijo, y agregó que el G7 ya había acordado que cualquier negociación debería comenzar desde la línea de contacto actual.

Dame Priti Patel advirtió que ofrecer “concesiones territoriales” significaría “recompensar la agresión bárbara y no provocada de Putin”.

Lo que sabemos sobre el plan de paz hasta ahora • Es un plan secreto de 28 puntos redactado por el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el negociador no oficial de Putin, Kirill Dmitriev, después de conversaciones en Miami. • La compensación principal: Ucrania cede tierras; Estados Unidos ofrece garantías de seguridad. • Ucrania se vería obligada a entregar todo el Donbassincluido el 15 por ciento que todavía controla. • El área se convertiría en un zona desmilitarizaday Rusia lo administra efectivamente y paga una tarifa de alquiler en virtud de un Modelo de “dinero por tierra”. • Ucrania el ejército se reduciría a la mitad y despojado de armas de largo alcance. • La ayuda militar estadounidense terminaríay sin tropas extranjeras podría estar estacionado en Ucrania. • idioma ruso y el Iglesia Ortodoxa Rusa obtendría estatus oficial. • Ucrania podría buscar Garantías de seguridad de Estados Unidos y Europapero sólo si acepta estas concesiones. • Kyiv no participó en la redacción del plan.y los aliados europeos se mantuvieron en la ignorancia. • Rusia no muestra signos de suavizar sus demandas mientras Estados Unidos se prepara para presentar el plan a Zelensky.

El plan se parece a las exigencias de Putin en Alaska

El plan fue redactado en las últimas semanas por enviados estadounidenses y rusos sin la presencia de Ucrania.

Según se informa, obligaría a Kiev a renunciar al territorio que le queda en el Donbás, reducir a la mitad el tamaño de su ejército, abandonar los misiles de largo alcance y aceptar límites estrictos al apoyo militar extranjero.

El ruso se convertiría en idioma oficial, se prohibiría la entrada de tropas extranjeras a Ucrania y la Iglesia Ortodoxa Rusa obtendría estatus oficial en las zonas ocupadas.

Los funcionarios europeos dicen que el acuerdo equivale a asegurar las ganancias territoriales de Rusia, debilitar la defensa de Ucrania a largo plazo y consolidar el final preferido de Putin: un conflicto congelado en los términos de Moscú.

El Dr. Kevork Oskanian, experto en la región de la Universidad de Exeter, dijo: “El plan de paz reportado fue negociado sin participación ucraniana o europea, y se nota.

“Es difícil ver cómo Zelensky podría aceptar una retirada real de posiciones por las que, durante el año pasado, se ha luchado con un gran costo humano”.

Según The Telegraph, la última estrategia del presidente Trump obligaría a Ucrania a arrendar su región oriental de Donbas a Rusia como precio de un alto el fuego.

El plan refleja las demandas que Putin planteó durante su reunión con Trump en Alaska en agosto.

Un intento anterior de celebrar una segunda cumbre en Budapest fracasó después de que Rusia se negó a cambiar esas posiciones.

El Kremlin negó el jueves cualquier negociación formal sobre el plan, pero confirmó “contactos” con Washington.

Dmitry Peskov se negó a decir si Putin había sido informado.