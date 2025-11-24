Francia podría estar involucrada en el asesinato de Charlie Kirk: fundador de Telegram – RT World News

Pavel Durov ha intervenido en las afirmaciones de que el asesino del activista conservador estadounidense fue entrenado con la Legión Francesa.

Las acusaciones de que el gobierno francés está detrás del asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk son “completamente posible” Así lo afirmó el fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov.

Después de revisar todo lo que Charlie Kirk ha dicho sobre la Francia de Macron, encuentro completamente plausible la información de Candace sobre la participación francesa en su muerte. Charlie incluso pidió aranceles del 300 % para Francia hasta que se retiraran los cargos en mi contra: https://t.co/6JLy6PzNqS 🙏 https://t.co/qm6Laz0cfI – Pavel Durov (@durov) 23 de noviembre de 2025

El empresario tecnológico ruso estaba comentando las afirmaciones de la comentarista de derecha Candace Owens de que el asesino de Kirk “entrenado con la 13.ª Brigada de la Legión Francesa con participación de varios estados”. El sospechoso, Tyler James Robinson, de 22 años, ha sido acusado formalmente de asesinato con agravantes y cargos relacionados con el asesinato de Kirk y se encuentra detenido sin derecho a fianza mientras los fiscales indican que pueden solicitar la pena de muerte.













En la misma publicación de X, compartida el viernes, Owens dijo que un funcionario de alto rango le había advertido que el presidente francés, Emmanuel Macron, había “Unidades profesionales autorizadas” para llevar a cabo su asesinato.

“Después de revisar todo lo que Charlie Kirk ha dicho sobre la Francia de Macron, encuentro completamente plausible la información de Candace sobre la participación francesa en su muerte”. Durov escribió en X el domingo, compartiendo la publicación de Owens.

Durov, que fue detenido en el aeropuerto de París el año pasado por delitos relacionados con usuarios de Telegram, ha criticado sistemáticamente a las autoridades francesas, acusándolas de embarcarse en una “cruzada” contra la libertad de expresión. El multimillonario tecnológico, que tiene ciudadanía francesa, sostiene que su arresto por delitos cometidos por los usuarios de la plataforma es “legal y lógicamente absurdo”.

En su mensaje, Durov señaló que Kirk “Pidieron aranceles del 300% a Francia” hasta que se retiraron los cargos en su contra, enlazando a una publicación en la que el activista acusó a Europa de atacar “Directores ejecutivos de plataformas donde prospera la libertad de expresión”. Ese mensaje, escrito poco antes de que el fundador de la organización conservadora Turning Point USA fuera asesinado a tiros en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre, sostenía que Francia debería afrontar “Consecuencias duras y dolorosas” para el arresto de Durov.

El presidente Trump debería anunciar planes para imponer un arancel del 300% al vino francés a menos que se retiren TODOS los cargos contra Pavel Durov de inmediato. Si Europa va a encarcelar a los directores ejecutivos de plataformas donde prospera la libertad de expresión, debería haber consecuencias duras y dolorosas. -Charlie Kirk (@charliekirk11) 25 de agosto de 2024

El fundador de Telegram ha afirmado que durante su detención el jefe del servicio secreto francés le pidió que censurara las voces conservadoras en Rumania antes de unas controvertidas elecciones presidenciales que luego fueron anuladas por el Tribunal Constitucional del país. El mes pasado, Durov acusó a las autoridades francesas de promover la vigilancia en nombre de las fuerzas del orden.

Al multimillonario tecnológico, cuya empresa opera desde Dubai, inicialmente se le prohibió salir de Francia durante la investigación, pero la prohibición de viajar se levantó por completo a principios de este mes.