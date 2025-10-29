Home Internacionales Fuerzas de la OTAN DErriban misterioso dron sobre cuarteles estadounidenses en Estonia,...

Fuerzas de la OTAN DErriban misterioso dron sobre cuarteles estadounidenses en Estonia, punto crítico de la Tercera Guerra Mundial

Fuerzas de la OTAN DErriban misterioso dron sobre cuarteles estadounidenses en Estonia, punto crítico de la Tercera Guerra Mundial


Un collage de imágenes que contiene 2 imágenes. La imagen 1 muestra la base militar de Reedo, Estonia. La imagen 2 muestra un dron al atardecer.

Se supo que las fuerzas de la OTAN derribaron un dron sospechoso que rondaba los cuarteles militares estadounidenses en Estonia.

La instalación –Campamento Reedo– está a menos de 30 millas de la frontera rusa, y Putin ha estado respirando en el cuello del Estado báltico.

Un dron fue captado volando cerca de un cuartel militar estadounidense en EstoniaCrédito: East2West
El dron fue derribado con un rifle anti-drones especializado.Crédito: Getty

Los aliados derribaron el dron el 17 de octubre, pero el drama acaba de salir a la luz.

Liis Vaksmann, portavoz del cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Estonia, dijo: “Los aliados detectaron drones volando en las inmediaciones de la base militar de la 2.ª Brigada de Infantería a las 16:30 del 17 de octubre, uno de los cuales fue derribado con un rifle anti-drones”.

Fuerzas militares y policiales de Estonia cazado Busqué el dron derribado pero no pude encontrarlo.

Camp Reedo abrió sus puertas recién en septiembre del año pasado.

Fue construido para dar a las fuerzas aliadas acceso a más alojamiento cerca de la frontera rusa y tiene capacidad para albergar hasta 1.000 personas.

Las tropas estadounidenses llegaron al campamento en febrero de este año, con el propósito declarado de “disuadir nuevas agresiones de Rusia, demostrando al mismo tiempo una verdadera letalidad y preparación en un terreno complejo”.

Actualmente estacionados allí están los Ejército5.º Escuadrón, 7.º Regimiento de Caballería (5-7 CAV), un escuadrón de reconocimiento blindado.

El mes pasado, tres cazas rusos MiG-31 invadieron el espacio aéreo de Estonia sobre el Golfo de Finlandia durante unos 12 minutos.

El país es potencialmente el miembro más vulnerable de la OTAN a una invasión rusa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha dicho que la OTAN debe estar preparada para interceptar y derribar aviones que violen el espacio aéreo de sus miembros.

Tsahkna dijo: “El mensaje debe ser inequívoco. futuro las violaciones encontrarán una respuesta, incluida, si es necesario, la interceptación y el derribo de aeronaves intrusas.

“No se trata sólo de defender las fronteras de Estonia: se trata de defender las fronteras de la OTAN”.

Hace dos semanas se reveló que Ucrania llevó a cabo una masiva huelgas en Rusia de la noche a la mañana, causando daños importantes a aceite y petroquímica plantas.

Un ataque dejó en llamas el depósito de petróleo de Atan en la Crimea ocupada, donde, según informes, también fue alcanzada una central eléctrica.

La refinería Mari también fue atacada en Yoshkar-Ola, a 1.300 kilómetros dentro del territorio ruso.



