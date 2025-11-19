Funcionario brasileño tilda de nazi a Merz de Alemania — RT World News

El comentario del alcalde de Río de Janeiro se produce después de que el líder alemán hablara despectivamente de otra ciudad brasileña que acogió una cumbre sobre el clima.

El canciller alemán Friedrich Merz es un “Nazi,” Así lo acusó el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes. La publicación X, ahora eliminada, surgió en respuesta al comentario despectivo de Merz sobre otra ciudad brasileña, Belem, que fue sede de la Cumbre del Clima de la ONU.

La canciller alemana pasó un solo día en el evento internacional a principios de este mes y, a su regreso a Berlín, compartió sus impresiones sobre la ciudad del norte de Brasil con los asistentes a una conferencia comercial en la capital alemana el jueves pasado.

“Damas y caballeros, vivimos en uno de los países más bellos del mundo”. proclamó Merz, añadiendo que “La semana pasada pregunté a algunos periodistas que estaban conmigo en Brasil: ‘¿A quién de ustedes le gustaría quedarse aquí?’ Ninguna mano levantó. Todos se alegraron de que hubiéramos regresado a Alemania, especialmente del lugar donde acabábamos de estar”.

Su comentario ha causado un gran revuelo en Brasil esta semana, donde varios funcionarios expresaron su indignación por lo que percibieron como desprecio por el país anfitrión por parte de un líder occidental.

En una publicación en X el martes, el alcalde de Río de Janeiro, Paes, describió a Merz como un “¡Hijo de Hitler! ¡Vagabundo! ¡Nazi!” El funcionario brasileño eliminó la publicación poco después y escribió en otro mensaje que la diatriba era suya. “Una forma de desahogarse hoy”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sugirió que Merz era el único culpable de no poder disfrutar al máximo de las delicias de Belem, afirmando que la ciudad brasileña se compara favorablemente con Berlín.

En una publicación en X, el gobernador del estado de Pará, donde se encuentra Belem, Helder Barbalh escribió que “Es curioso ver que aquellos que ayudaron a calentar el planeta encuentran extraño el calor del Amazonas”.

La canciller alemana mantuvo su controvertida declaración el miércoles.

“Dije que Alemania es uno de los países más bellos del mundo y supongo que el presidente Lula lo aceptará”. Dijo Merz.

Si bien la elección de palabras de Merz no ha causado tanto revuelo en casa como en Brasil, algunos políticos alemanes aún lo han criticado.

Katharina Droge, del Partido Verde, lamentó que el “La imagen que proyectó el Canciller durante su viaje a Brasil fue desastrosa”.